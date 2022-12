Bob McGrath amb els personatges de Barrio Sésamo - TWITTER

Bob McGrath , que durant molt de temps va ser membre de l'elenc del volgut programa infantil Barrio Sésamo, va morir als 90 anys, va confirmar la seva família.

La família de l'actor va compartir la notícia a la pàgina oficial de Facebook. “El nostre pare, Bob McGrath, va morir avui. Va morir en pau a casa seva, envoltat de la seva família”. Es desconeix la causa de la mort.

McGrath va fer la seva primera aparició a Barrio Sésamo quan el programa es va emetre per primera vegada als anys 60. Va aparèixer interpretant-se a si mateix, fent de Bob, al pilot del 1969, l'inici de les 47 temporades que ha durat programa. Se'n va anar el 2017 i va concloure amb un episodi titulat "Having a Ball".

Més enllà de l'actuació, McGrath va contribuir amb cançons originals com "Sing a Song", "If You're Happy And You Know It" i fins i tot el tema principal del programa.

Més enllà de la sèrie de televisió, va aparèixer en pel·lícules independents de Sesame Street, cançons, especials de vacances i videojocs.