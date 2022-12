Cinc mercats nadalencs que no us podeu perdre a Catalunya 2022|@EP

Desembre. Temps de Nadal, de sopars d'empresa, de caps de setmana llargs i… de mercats de Nadal . Sí, uns espais emblemàtics que quan s'instal·len a la ciutat ja saps que el Nadal és aquí. El post avui volem que sigui una mostra de l'oferta que hi ha actualment al nostre país. N'hi ha que tenen existència en dècades, d'altres fa pocs anys que s'han estrenat. N'hi ha de tota mena, nosaltres ens centrarem en els gastronòmics i en els especialitzats en figures i ornamentació nadalenca. Aquí va la nostra selecció de mercats nadalencs a Catalunya que no et pots perdre.

Comencem pels gastronòmics. Per als que encara no saben què cuinar i amb què delectar la família el dia de Nadal o Sant Esteve, es recomana fer una volta per les fires gastronòmiques que s'organitzen durant aquests dies als pobles i ciutats de les comarques de Barcelona.

Fira del Gall de Vilafranca del Penedès

Comencem per una de les fires que ens queden més a prop i que sentim com més nostra. La Fira del Gall de Vilafranca, és, sens dubte, una de les millors fires per trobar una au de qualitat per als rostits de Nadal. Amb 354 anys d´història, la Fira del Gall és un autèntic clàssic, i és l´únic mercat nadalenc de Catalunya on viure l´experiència completa de criança i degustació del Gall del Penedès, reconegut amb la Indicació Geogràfica Protegida (IGP). Capons, pollastres, oques, galls dindis, galls negres o ànecs muts es converteixen en els autèntics protagonistes de la mostra. A més, aquesta fira és l'única de tot Catalunya que inclou la possibilitat de fer servir un servei d'escorxador. És una oportunitat de luxe per conèixer i viure el producte autòcton, el territori i la gastronomia en un entorn immillorable.

Fira avícola del Prat de Llobregat

Una altra fira on buscar bones aus és la que se celebra al Prat de Llobregat. Concretament en aquesta ciutat es crien els capons de pota blava, una au contundent i de qualitat que farà les delícies dels amants dels plats elaborats com el pollastre rostit amb prunes i pinyons. Tot un clàssic, no?

Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu

Marxem cap al Vallès Oriental per presentar-vos un mercat nadalenc a Catalunya on l'autèntic protagonista és el Torró. Se celebra pels carrers i places del nucli antic del poble i és la millor manera de conèixer la infinita varietat de torrons elaborats pels pastissers de Cardedeu. Una recomanació: el torró de borrego , una especialitat de rebosteria tradicional de la vila de Cardedeu que consisteix en la fabricació de borregos d'anís amb addició de grans d'aquesta planta. Fins i tot és una marca que està registrada com a producte artesà de qualitat.

Deixem el vessant més gastronòmic del nadal per presentar-vos dues fires emblemàtiques de figuretes i ornamentació nadalenca : les fires de Santa Llúcia de Vilafranca i de Barcelona. Comencem per la que ens queda més a prop de Jean Leon.

Fira de Santa Llúcia a Vilafranca del Penedès

Figures tradicionals del pessebre, avets, molsa, tions... tots els protagonistes del Nadal els pots trobar en aquesta fira que ha esdevingut un referent de la comarca. A més, no només hi ha ornamentació, també s'ha fet famosa per les actuacions musicals.

Fira de Santa Llúcia de Barcelona

Acabem la nostra proposta de mercats i fires amb una de les millors mostres que se celebren al nostre territori. Se celebra des de l'any 1786 a l'entorn de la catedral de Barcelona i reuneix més de 300 comerciants de tot Catalunya . A banda de tots els elements clàssics, és interessant destacar la zona dels instruments, amb zambombes, panderetes i tambors. Instruments imprescindibles per celebrar unes festes de Nadal com cal! Esteu preparats?