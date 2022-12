La banda, després d?un concert. Foto: Wikipedia

La llegendària banda de rock The Who ha anunciat les primeres dates europees en 7 anys dins d'una gira que inclou un concert de rock orquestral al Palau Sant Jordi de Barcelona el 14 de juny de 2023.

La banda, que actua amb una orquestra completa, també ha anunciat concerts a Berlín, París i Florència, informa la promotora Live Nation en un comunicat aquest dimecres.

Pete Townshend, Roger Daltrey i la banda interpretaran música dels gairebé 60 anys de carrera de The Who, incloent seccions dedicades als àlbums clàssics Tommy & Quadrophenia i WHO , del 2019, el seu primer llançament d'estudi en 13 anys.

Townshend ha destacat que el grup està desitjant portar aquest "gran espectacle orquestral, que tan bones crítiques ha rebut fins ara" per Europa, així com repassar algunes de les cançons més antigues del repertori amb el públic d'aquestes ciutats.

Els espectacles europeus del 2023 segueixen a la gira d'aquest any 'The Who Hits Back' pels Estats Units, on la banda va compartir escenari amb algunes de les millors orquestres d'Amèrica.

L'ORQUESTRA



La gira europea comptarà amb la banda completa, composta pel guitarrista i vocalista de suport Simon Townshend, el teclista Loren Gold, la segona teclista Emily Marshall, el baixista Jon Button, el bateria Zak Starkey i els cors de Billy Nicholls.

La violinista Katie Jacoby i la violoncel·lista Audrey Snyder també estaran a l'escenari, i tots actuaran sota la batuta del director d'orquestra Keith Levenson.

La banda, que va entrar al Saló de la Fama del Rock & Roll el 1990, ha venut més de 100 milions de discos a tot el món i ha col·locat 27 'singles' entre els quaranta més venuts als Estats Units i el Regne Unit.