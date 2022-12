Una imatge promocional de l'espectacle. Foto: Europa Press

L'actriu Mercè Arànega "desarma" el públic al monòleg satíric Instruccions per fer-se feixista, un text basat en un assaig de l'escriptora Michela Murgia, adaptat per Sergi Pompermanyer i dirigit per Miquel Gorriz que acollirà el Teatre de Salt aquest dissabte dins del Festival Temporada Alta (Girona).

Així ho ha explicat la intèrpret catalana en roda de premsa aquest divendres amb Gorriz, Pompermanyer i el director del festival, Salvador Sunyer, i ha destacat que al muntatge es converteix en una barreja "entre Giorgia Meloni i Macarena Olona".

Encara que aquest sigui el quart monòleg que protagonitza en els 47 anys de carrera, ha assegurat que mai havia fet una cosa semblant i que aquesta és una peça amb un final dur i que, precisament per això, té ganes de veure com reacciona l'espectador.

El director ha explicat que la idea d'adaptar aquest text de Murgia va néixer per la irrupció de Vox com a tercera força al Congrés després de les eleccions del 2019, "la primera pujada del feixisme a la democràcia espanyola", i que la peça aprofundeix en com algunes formacions treuen rendibilitat de les pors de les persones.

STAND UP DE SÀTIRA POLÍTICA PROVOCADOR



Per a Gorriz, la intel·ligència i dialèctica de Múrgia permeten articular un nombre de "stand up de sàtira política provocador i inusual" protagonitzat per algú que adopta el mateix discurs feixista, que repassa les debilitats de la democràcia i que, al seu torn, paradoxalment, desgrana els valors i els ideals que la societat ha de defensar per avançar.

Pompermanyer ha destacat el to cínic i àcid del muntatge, que per a ell demostra "la perillosa propagació dels populismes i com el feixisme acull i permet viure la vida de manera més fàcil que sent demòcrata, que vol dir assumir responsabilitats".

Sunyer ha defensat la idoneïtat del moment per acollir aquest monòleg per "l'auge del feixisme a tot el món", i ha elogiat que es faci amb ironia, que per a ell és un símptoma d'intel·ligència, i de la mà d'Arànega, a la que s'ha referit com una diva absoluta.

Després del seu pas pel Temporada Alta, Instruccions per fer-se feixista es podrà veure a la sala La Villarroel de Barcelona al juliol dins del Festival Grec abans de començar la gira per altres teatres catalans a la tardor.