'Alcarràs', 'El buen patrón' i Penélope Cruz opten aquest dissabte als Premis del Cinema Europeu|@EP

La pel·lícula 'Alcarràs', de Carla Simón , nominada a millor pel·lícula i millor guió, Penélope Cruz , a millor actriu, i 'El buen patrón', de Fernando León de Aranoa, a millor comèdia, seran les cintes i intèrprets espanyols amb opcions als Premis del Cinema Europeu , que es lliuraran aquest dissabte 10 de desembre en una gala a Reykjavík (Islàndia).

'Alcarràs' competirà pel premi a millor pel·lícula amb 'Close', de Luk as Dhont; 'Corsage', de Marie Kreutzer; 'Holy Spider'; d'Ali Abbasi, i 'Triangle of sadness', de Ruben Östlund , ha informat l'European Film Academy.

La pel·lícula 'Alcarràs' també opta al millor guió, on Carla Simón i Arnau Vilaró competirà amb Kenneth Branagh per 'Belfast'; Lukas Dhont per 'Close'; Ali Abbasi per 'Holy Spider' i Ruben Östlund per 'Triangle of sadness'.

Els premis també han nominat a la pel·lícula de Carla Simón per a l'European University Film Award, juntament amb 'Close', de Lukas Dhont; 'Eo', de Jerzy Skolimowski; 'The eclipse', de Natasa Urban, i 'Triangle of sadness', de Ruben Östlund.

Per la seva banda, Penélope Cruz optarà al guardó a millor actriu pel seu paper a 'Mares paral·leles', de Pedro Almodóvar , amb Vicky Krieps per 'Corsage'; Zar Amir Ebrahimi a 'Holy Spider'; Léa Seydoux a 'One fine morning', i Meltem Kaprsn a 'Rabiye. Kurnaz vs George W.Bush' .

Els Premis del Cinema Europeu també han nominat 'El buen patrón', de Fernando León d'Aranoa , al premi a millor comèdia europea, categoria en què competirà amb 'Leynilögga, de Hannes Por Halldórsson, i 'La fracture', de Catherine Corsini.