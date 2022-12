Mor Ronnie Turner, el fill de Tina Turner, als 62 anys |

La mítica cantant nord-americana Tina Turner ha patit un fort cop: el seu fill Ronnie, de 62 anys, ha mort aquest dijous a casa seva a Los Angeles, tal com va confirmar la mateixa artista.

Segons els primers informes, Ronnie Turner ha mort després de "tenir dificultats per respirar" i "els veïns el van trobar inconscient" fora de casa seva, ha informat TMZ .

Els serveis d'emergència "van rebre una trucada al 911 dijous al matí d'una persona que deia que Ronnie estava fora de casa i tenia dificultats per respirar ", recull aquest mitjà.

"Uns minuts després, no respirava gens", ha dit aquest mitjà, que els serveis d'emergència "van córrer a la direcció de la Vall de San Fernando on els transeünts intentaven practicar Ronnie RCP", però els esforços "no van funcionar" i "va ser declarat mort al lloc".

La cantant, de 83 anys, va compartir al seu compte d'Instagram una fotografia de la cara en blanc i negre. "Ronnie, vas deixar el món massa aviat. Amb tristesa tanco els ulls i penso en tu , el meu estimat fill", va escriure l'artista.

No és la primera vegada que la Tina Turner pateix una desgràcia d'aquestes dimensions. El 2018, el seu fill gran Craig també va ser trobat mort, en un aparent suïcidi.