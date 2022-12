Dani Martín anuncia la seva retirada temporal de la música|@EP

l cantant Dani Martín es retira per un temps de la música. Així ho ha anunciat a través de les xarxes socials. L'artista madrileny ha elegit un vídeo on interpreta amb la seva banda la mítica cançó La mare de José , del seu últim concert a la sala La Riviera de Madrid el 7 de desembre, per iniciar un fil a Twitter on s'acomiada dels seus seguidors i dóna algunes pistes dels motius que l'ha portat a prendre aquesta decisió.

"Sóc una persona amb tendència a engreixar-se, amb ansietat, amb dificultat per concentrar-me i ser capaç d'aprendre a tocar un instrument musical de manera que jo consideri correcta (...) Emocionalment no sóc una persona molt equilibrada, pateixo molt", ha escrit el cantant madrileny, exlíder d' El Canto del Loco . "Ens veiem en uns anys, sigueu feliços. No seguiré modes ni modificaré el meu so per arribar als Grammy. Prefereixo aconseguir els Grammy fent el reggaeton que fa Jorge Drexler i fent els duets que fa ell als seus discos, i seguir aquest tipus de camins orgànics i sincers".

Seguidors, amics i companys han animat el cantant Dani Martín després del seu anunci a les seves xarxes socials que s'acomiada de la música per un temps indeterminat, fins d'aquí a "uns anys", perquè ara el que vol és "millorar com a persona".

En aquest vídeo elegit per anunciar la seva retirada el cantant també apareix saltant a la corda, així com imatges dels seus seguidors per entrar en aquest últim concert a La Riviera , espectacle en què va dir als seus seguidors: “acabar a La Riviera era necessari per mi, abans de tornar a la realitat de ser Daniel , qui habita al seu sofà, qui beu vi, qui juga a futbol malament però li posa cor”.

Martín ha finalitzat el seu comiat amb l'afirmació que pensa seguir sent qui és: "només milloraré com a persona". "Fins després, fins sempre, fins quan sorgeixi de veritat. Gràcies. Blockout (apagada)", ha conclòs en aquest missatge que ha estat recolzat per companys com Andrés Suárez o Alejo Estivel , entre d'altres.