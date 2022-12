Ferran Garcia Sevilla, Rem 8, 2007

El Centre d’Art Tecla Sala inaugura dimecres, 14 de desembre, l’exposició retrospectiva “Cosmos-Caos”, de l’artista Ferran Garcia Sevilla. Aquesta acció es fa amb la col·laboració del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), que ha rebut una important donació del conjunt d’obres del període conceptual de l’artista mallorquí. Ambdues mostres es podran visitar fins al 28 de maig de 2023.

La retrospectiva “Cosmos-Caos”, d’una banda, continua amb la tradició del Centre d’Art Tecla Sala de donar suport als artistes del país i propiciar lectures àmplies dels seus treballs i, d’altra banda, amplia la xarxa de col·laboracions del Museu Nacional amb institucions públiques i privades que han estat i són claus en la reivindicació i la divulgació de l’art contemporani.

La donació realitzada per l’artista —de gran importància, no només pel que fa a la trajectòria de Ferran Garcia Sevilla, sinó també en el marc de la història de l’art català contemporani— suposa una aportació fonamental per a la constitució de la col·lecció nacional d’art de postguerra i segona avantguarda en la qual continua treballant el Museu Nacional.

Ferran Garcia Sevilla (Palma de Mallorca, 1949) és un nom fonamental de l’art contemporani català i espanyol. Després d’una primera etapa històricament molt rellevant com un dels pioners i protagonistes de l’art conceptual a finals dels anys seixanta i durant la dècada dels setanta; als anys vuitanta, en l’època de l’eufòria per la pintura i la moda neoexpressionista, fa un gir absolut i es reinventa com a pintor. Adquireix llavors una gran notorietat i esdevé un dels grans noms de l’art català i espanyol, amb repercussió internacional. De fet, se l’ha considerat sovint com un dels artistes més característics de la postmodernitat, juntament amb noms com Miquel Barceló o Juan Uslé. Però, justament, Ferran Garcia Sevilla s’ha oposat als valors postmoderns del relativisme, el ludisme irònic i l’exhibicionisme narcisista.

L’autor es caracteritza per una energia apassionada i una vasta cultura, que inclou la física moderna, la filosofia, la música i les místiques no occidentals. Provocador, dessacralitzador i profundament lliure, Ferran Garcia Sevilla és de vegades, deliberadament, un artista incòmode, irreductible: un avantguardista autèntic i radical. Aquest caràcter radicalment avantguardista es redescobreix en la recuperació del seu treball de l’època conceptual.

Com a pintor, a partir de 1980, no va ser ni hedonista ni frívol sinó provocador, desmitificador respecte a la mateixa pràctica de la pintura. El seu posicionament s’apropa més a l’herència dadaista que no pas a formes neoconservadores de l’art, al formalisme o a poètiques subjectives i esteticistes. La seva pintura és directa, expressiva i desbordant. Pot moure’s en una abstracció gestual que evoca processos còsmics i pot també incloure elements figuratius esquemàtics, de caràcter quasi primitivista, juntament amb inscripcions textuals que s’adrecen directament a l’espectador, desafiant els seus prejudicis.

Els darrers vint anys ha estat un artista cada cop més confidencial, situació paradoxal atès l’èxit que havia tingut prèviament i que fa especialment rellevant aquestes accions de col·laboració entre el Centre d’Art Tecla Sala i el MNAC.