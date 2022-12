Ana de Armas és, gràcies a la seva interpretació com a Marilyn Monroe a 'Blonde', una de les quatre nominades al premi a la millor actriu dramàtica a la 80a edició dels Globus d'Or. La cerimònia de lliurament tindrà lloc el proper 10 de gener al seu escenari habitual, l'hotel Beverly Hilton de Los Angeles, i que estarà conduïda pel còmic Jerrod Carmichael.

Fitxer - NETFLIX - Arxiu

Armas, que ja va estar nominada al premi a millor actriu de comèdia o musical el 2020 pel seu paper a la primera entrega de 'Punyales per l'esquena' lluitarà per l'estatueta amb Cate Blanchett ('Tár'), Olivia Colman ('L'imperi de la llum'), Viola Davis ('La dona rei') i Michelle Williams ('Els Fabelman').

Les actrius Mayan Lopez i Selenis Leyva van ser les encarregades d'anunciar els nominats dels guardons que anualment lliura l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood (HFPA) i que en la nova edició tornaran a ser retransmesos en directe per la NBC.

Uns premis que busquen recuperar el prestigi perdut després de les polèmiques sobre pràctiques de corrupció i tràfic d'influències que han esquitxat la seva organització els últims anys i que van fer que algunes de les grans estrelles de Hollywood reneguessin públicament els guardons. L'associació va ser criticada per la seva falta de diversitat en no tenir cap membre negre dins dels seus 100 associats, a més d'anteriors controvèrsies com a presumptes suborns a través de regals o viatges per influir en els vots i altres tipus de comportaments poc ètics.

De fet, en aquesta edició els nominats van ser votats pels 96 membres i, per primer cop, també per 103 votants internacionals. Els nous votants, assenyala l'organització en un comunicat, procedeixen d'organitzacions internacionals relacionades amb la indústria cinematogràfica, reconeguts festivals de cinema i professionals del periodisme que representen un total de 62 països. Combinat amb la membresía actual, el cos de votació total dels Globus d'Or es compon d'un 52% femení, 51,8% racial i ètnicament divers, amb 19,6% llatí, 12,1% asiàtic, 10,1% negre i 10,1% de l'Orient Mitjà.