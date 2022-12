Franz Ferdinand. Foto: Europa Press

El Festival Cruïlla de Barcelona, que se celebrarà del 5 al 8 de juliol del 2023, ha incorporat al seu cartell Placebo, Sigur Rós, Franz Ferdinand, Leiva i Tash Sultana. El Cruïlla ha afegit més d'una vintena de noms que se sumen als ja anunciats Antònia Font i Viva Suecia, ha informat aquest dimecres 14 de desembre en un comunicat.

El festival també ha incorporat Carolina Durante, Dani Fernández, Amaia, Sen Senra, Delaossa, Creu Cafuné, Stay Homas, Sidonie, Iseo & Dodosound i Rusowsky.

L'Elit, Les Ninyes del Corro, Cala Vento, Ciutat Jara, Carlangas, Suu, Triquell, Lia Kali, Tesa, Shego, Victòries i Menta completen les novetats del cartell.

El festival ha explicat que encara queden artistes per anunciar, així com altres novetats per a l'edició del 2023 del Cruïlla.