El cartell. Foto: CLUBS

Els dies 17 i 18 de desembre se celebrarà la 2a edició de CLUBS. Art a la pista, el circuit d’exposicions artístiques que transforma les pistes de ball dels clubs nocturns de l’Hospitalet i Barcelona en espais efímers d’art en horari diürn.

Com a novetat, CLUBS s’expandeix a l’Hospitalet amb les incorporacions dEl Pumarejo i la Sala Salamandra, amb la participació del Districte Cultural, i mantindrà escenaris com Freedonia, Meteoro, la Sala Apolo i Sidecar, a Barcelona, que obriran en un horari especial diürn per a acollir les propostes artístiques del circuit.

Al llarg de dos dies, el circuit d’exposicions programa obres d’art audiovisual contemporani i videoart, així com performances de dansa i música, entre altres disciplines artístiques, totes elles relacionades amb la cultura de club, de la mà de disset artistes nacionals i internacionals.

Organitzat per l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) i impulsat per Joana Roda, directora de la galeria Bombon Projects, i Dessislava Pirinchieva, comissària i gestora cultural, CLUBS pretén acostar la cultura de clubbing a la ciutadania i reivindicar l’espai del club més enllà de la nit, com un lloc de coneixement, experimentació i llibertat a través d’una proposta expositiva en la qual participaran diferents artistes i obres.

Foto: CLUBS

Maria Jurado, artista de dansa, coreògrafa i investigadora resident a Barcelona, presentarà a El Pumarejo la seva última peça, Dancing with my abjection, en col·laboració amb Hadren, artista independent, productor musical, sound designer i DJ. La peça treballa el concepte de l’abjecció des de diferents disciplines artístiques. Dissabte, 17 de desembre, de 14.30 a 15 h, i diumenge, 18, de 16.30 a 17 h, a El Pumarejo (avinguda del Carrilet, 187, Nau 4).

La Sala Salamandra acollirà l’espectacle Lo Faunal, del ballarí i coreògraf Pol Jiménez, format en dansa espanyola i flamenc, i sempre a la recerca de nous codis i interrogants de l’escena a través del pensament contemporani. La seva darrera creació és un treball on el ballarí transita per la interespècie i les seves costures. Dissabte, 17 de desembre, de 13.30 a 14 h, i diumenge, 18, de 17 a 17.30 h, a la Sala Salamandra (avinguda del Carrilet, 235).