Foto: Europa Press



El cantant de salsa Lalo Rodriguez, intèrpret de la coneguda cançó Devórame otra vez, va ser trobat mort dimarts passat 13 de desembre al municipi porto-riqueny de Carolina, segons van confirmar fonts de la Policia del país a mitjans de comunicació locals. El cos no presentava signes de violència, tot i que l'autòpsia determinarà la causa de la mort.



El mànager de l'artista, Francisco Pérez, ha expressat la tristesa per la mort després de reconèixer el cadàver. "Ahir a la nit vam estar compartint i estava tranquil; avui m'havia trucat dues vegades i li vaig dir que venia cap a buscar-lo", va indicar Pérez notablement afligit qui va admetre els problemes de salut de l'artista.

Amb una carrera musical de més de 45 anys, també tenia èxits com Però vas arribar tu , Res de tu , Tristesa encantada , Sí, et vaig mentir , o Tu no saps voler que el van convertir en un dels cantants de salsa més coneguts al món .

Va debutar en un disc als 16 anys, amb l'orquestra d'Eddie Palmieri, però aviat va començar la carrera en solitari.