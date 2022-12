L'actriu Scarlett Johansson / @EP

Scarlett Johansson ha criticat la sexualització i encasellament que va patir per part de la indústria de Hollywood quan era poc més que una adolescent. L'actriu ha afirmat que durant un temps va veure com la seva carrera s'estancava en un tipus de paper basat en el seu atractiu físic , un mer "objecte de desig", estereotip del qual li va costar desprendre's.



La intèrpret, de 38 anys, va fer un breu repàs del passat en una entrevista concedida al podcast Table for Two. El presentador es va desfer en elogis cap a Scarlett Johansson per ser capaç de capgirar la imatge que se'n tenia gràcies a pel·lícules d'acció i papers dramàtics.



"Vaig fer Lost in Translation i La jove de la perla i, en aquell moment, tenia 18 o 19 anys i estava entrant en la meva pròpia condició de dona i aprenent el meu propi atractiu i sexualitat", comença contestant Johansson. "Crec que, per aquesta trajectòria a què m'havien encaminat, em vaig quedar encallada ", indica.



"Estava sent preparada, en certa manera, per ser el que es coneix com a actriu explosiva. Estava jugant a ser una altra dona, un objecte de desig, i de sobte em vaig trobar acorralada en aquest lloc com si no pogués sortir-ne", critica l'actriu.



Després de les dues pel·lícules esmentades, Johansson va estrenar els anys següents cintes com Match Point o La dalia negra, entre altres. Els jocs de seducció hi eren una de les característiques clau dels personatges que interpretava. Una clara deriva cap a l'encasellament i la sexualització de què, assegura, li va ser molt complicat escapar-se.



Johansson va assenyalar obertament que la indústria tendeix a convertir en objectes les actrius joves quan fan el salt a l'edat adulta, encasellant-les en una trajectòria determinada. De fet, la mateixa intèrpret va denunciar fa només uns mesos l'enorme sexualització del seu personatge de Viuda Negra quan va debutar a l'Univers Cinematogràfic Marvel.

"La tractaven com un tros de carn" , va dir de Natasha Romanoff, un personatge que des de la seva aparició a Iron Man 2 va evolucionar notablement fins a comptar amb la seva pròpia pel·lícula en solitari, que va veure la llum a l'octubre del 2021. canvi va arribar amb papers d'acció com Lucy o Under the Skin i també amb cintes com el drama Història d'un matrimoni i la sàtira sobre el nazisme Jojo Rabbit, per les quals va rebre dues nominacions als Oscars el 2020.