Teatre.Versus Glòries.Els rapinyaires

La classificació canònica dels gèneres teatrals inclou, dins del global de la comèdia, un de més específic en què cal englobar obres menors molt vinculades a la peripècia de la vida diària i en què els autors desenvolupen un eix temàtic sense excessives ambicions dramatúrgiques, però amb l'objectiu manifest d'entretenir l'espectador i, en la mesura que sigui possible, de divertir-lo. És el gènere del sainet, de notabilíssim arrelament popular en èpoques pretèrites, al qual es van dedicar amb fortuna conspicus autors catalans, però que teníem una mica oblidat tenint en compte les ambicions més grans que cal detectar en els autors contemporanis.

Roc Esquiu reivindica la vigència d'aquest gènere amb Els rapinyaires utilitzant un tema molt d'actualitat com és el de la col·lisió d'interessos urbanístics que es produeix no només a les grans ciutats, sinó també a les zones rurals, l'imperi de l'especulació amb complicitats en òrgans de l'Administració i, en fi, també alhora una certa presència de l'antic, sempre celebrat i potser avui més actual que mai “menyspreu de la cort i lloança del llogaret”, que la pandèmia recent ha fet redescobrir alguns.

Nelson Valente, que ha assumit la posada en escena i direcció del sainet, ha comptat amb la col·laboració de quatre intèrprets adequats: Roser Batalla, Óscar Jarque, Ramón Godino i Rafaela Rivas, que han sabut captar el to propi d'aquest tipus de teatre amb una execució actoral que exagera el gest, accentua el desplaçament dels personatges de llarg a llarg dels espai escènic, produeix moviments bruscos i utilitza un to de veu manifestament elevat, tot això per accentuar el caràcter de la farsa.

Quan s'ha apuntat serà fàcil col·legir que “Els rapinyaires” no serà un títol destinat a passar a les antologies del teatre, però que molt probablement farà passar una estona agradable als espectadors que acudeixen a la Sala Versus Glòries.