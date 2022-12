Escena d'Avatar 2: El sentit de l'aigua - DISNEY

'Avatar: El sentit de l'aigua' , la nova pel·lícula de James Cameron que s'ha estrenat divendres passat, ha superat els 7,3 milions d'euros de taquilla el primer cap de setmana a Espanya, convertint-se en la millor estrena des del 2019 .

La cinta de James Cameron s?ha estrenat a Espanya en un total de 1.983 pantalles. Amb més de 950.000 espectadors, es tracta de la segona millor estrena des que va començar la pandèmia i de la quarta millor estrena al desembre a nivell històric a Espanya.

De fet, ha atret més de 285.000 espectadors a les sales de cinema el primer dia d'estrena, fet que suposa un 25% més que la primera part. A més, l'impuls d'aquesta pel·lícula ha suposat que aquest cap de setmana hagin anat a les sales de cinema més d'1,2 milions d'espectadors, rècord d'assistència del 2022.

L'expectació al voltant de la pel·lícula de James Cameron s'ha confirmat el primer cap de setmana a taquilla, on ha tingut un gran acompliment, encara que per sota del que s'esperava, ja que les previsions auguraven un llançament per sobre dels 500 milions de dòlars, xifra que la seqüela no ha aconseguit.

Els estudis manejaven unes projeccions d'entre 150 i 175 milions de dòlars per a Avatar 2 en el seu debut als Estats Units, una xifra que s'ha quedat en 134 milions. Als mercats internacions la cinta de James Cameron ha recaptat 300,5 milions de dòlars, deixant una taquilla mundial d'Avatar: El sentit de l'aigua el primer cap de setmana de 434,5 milions de dòlars.

El 62% dels espectadors van veure la pel·lícula en formats premium com IMAX, i globalment la pel·lícula va recaptar 48,8 milions de dòlars només a IMAX. Amb aquestes xifres, 'Avatar: El sentit de l'aigua' s'ha convertit en la segona millor estrena de l'any, només superada pels 442 milions de dòlars obtinguts per Doctor Strange al multivers de la bogeria de Marvel Studios.

A més, és la sisena millor estrena de la història al desembre, sent el millor llançament en aquest mateix mes d'una pel·lícula que no sigui de Marvel ni de Star Wars. Cal destacar que la producció ha tingut un pressupost de 350 milions de dòlars, per la qual cosa encara quedar per veure quant supera aquesta xifra per conèixer la seva veritable rendibilitat.

FLUIX ESTRENA A LA XINA PEL COVID



Tot i haver tingut bons resultats a taquilla a nivell mundial, sembla que la producció no ha convençut a la Xina. S'estimava que al país asiàtic debutés amb uns 120 milions de dòlars, però finalment només han estat 57,1 milions.

Es creu que precisament el fracàs en aquest enorme mercat, el segon de més importància després del nord-americà, és un dels factors que més ha influït a l'hora de no assolir les projeccions a nivell mundial. Tot apunta que les restriccions pel COVID, que encara són severes a la Xina, tenen molt a veure en aquest pobre exercici.

El 99% d'entrades venudes per veure la seqüela a la Xina van ser per a sessions 3D. També s'ha de tenir en compte, tant al gegant asiàtic com a la resta del món, que els efectes del boca-orella després del primer cap de setmana són molt rellevants en l'acompliment a taquilla i es podran veure en setmanes posteriors.