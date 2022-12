El cantautor Joan Manuel Serrat / @EP

El cantautor Joan Manuel Serrat inicia aquest dimarts al Palau Sant Jordi la seva sèrie de tres últims concerts de la gira de comiat 'El vicio de cantar 1965-2022', que tindran la seva Barcelona natal com a escenari.

La gira de comiat dels escenaris del cantautor del Poble Sec es va iniciar el 27 d'abril passat al Beacon Theatre de Nova York i acabarà amb els concerts aquest dimarts, dijous i divendres al Palau Sant Jordi.

El tour ha comptat amb més d'una setentena de concerts a Europa i Amèrica i davant la demanda d'entrades, a moltes ciutats ha doblat data i en alguns casos triplicat com és el cas de Madrid i Barcelona –a Buenos Aires ha celebrat cinc concerts --.

En el comunicat en què es va anunciar la gira de comiat, Serrat va assegurar que es volia acomiadar "personalment del públic amb qui ha compartit vida i cançons durant més de mig segle".

El músic va assegurar que després d'aquesta gira no tornarà als escenaris, però que continuarà tocant i component a casa seva.

Serrat va néixer a Barcelona el 1943 i és cantautor, compositor i poeta, una de les figures més destacades de la cançó moderna tant en llengua espanyola com catalana i ha publicat més de 30 discos al llarg de la seva carrera.

Entre els seus treballs destaquen títols com 'Cançons tradicionals', 'El colom', 'Per al meu amic', 'Retrats, 'Cançons d'amor', 'La dona que jo vull', 'Cada boig amb el seu tema', 'Sincerament teu', 'Poema d'amor', 'Utopia', 'Ningú és perfecte', 'El gust és nostre' (amb Ana Belén, Miguel Ríos i Víctor Manuel) o 'Dos ocells d'un tir' (amb Joaquín Sabina) i cançons com 'Mediterráneo', 'Penélope', 'Lucía', 'Bienaventurados' o 'Paraules d'amor', entre moltes altres.