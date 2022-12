Terry Hall en un videoclip - YOUTUBE

Terry Hall , cantant del llegendari grup de ska The Specials , va morir després del que la banda va denominar "una breu malaltia". Tenia 63 anys.

Hall i the Specials van aconseguir el seu major atractiu amb la cançó "Ghost Town" , que va passar tres setmanes al número 1 a les llistes de senzills del Regne Unit el 1981. La cançó era una anàlisi sobre els conflictes econòmics a l'Anglaterra de Margaret Thatcher i la societat. Va ser nomenat "Senzill de l'any" per les tres principals revistes de música del Regne Unit.

The Specials es van formar a finals dels 70 pel compositor i teclista Dammers, el vocalista Tim Strickland, el guitarrista i vocalista Lynval Golding, el baterista Silverton Hutchinson i el baixista Horace Panter (també conegut com a Sir Horace Gentleman). Strickland va ser reemplaçat per Hall poc després de la formació de la banda. Van estar a l'avantguarda del renaixement de l'ska a finals de la dècada de 1970 al Regne Unit, fusionant ritmes i melodies de ska jamaicà amb tempos més ràpids.