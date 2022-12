#JoCanto Carol of the Bells / Fundació La Caixa

La Fundació ”la Caixa” llança #JoCanto Carol of the Bells, del compositor ucraïnès Mikola Leontòvitx, un nou projecte participatiu que ha unit més de 150 veus amateurs i que ha convertit la ciutat de Girona i el seu centre històric en un conte de Nadal. Aquesta iniciativa, que va néixer en plena pandèmia en una aposta per la trobada digital, segueix el seu periple i es consolida en format presencial amb l’objectiu de brindar l’oportunitat a cantants aficionats de participar en un projecte audiovisual professional sota la direcció d’Igor Cortadellas.

La peça, compartida a través de YouTube al web de la Fundació ”la Caixa”, es converteix en un conte de Nadal que comença amb el repic de les campanes de la catedral de Girona i amb un solo que es va estenent a diferents cantants i que il·lumina diversos finestrals de les ribes del riu en una freda nit de Nadal.

Després, els cantaires —de totes les edats— es dirigeixen amb fanalets al centre històric de la ciutat. Tots es troben als peus de les majestuoses escales de la catedral de Girona i les pugen amb il·lusió acompanyats de l’orquestra. Quan són a dalt i en un gest poètic, alliberen al cel aquests punts de llum per portar el so de les campanes arreu del món.

En el vídeo hi han participat els cantaires de Veus - Cor Infantil Amics de la Unió, dirigits per Josep Vila, i també els cors gironins Gospel d’Aro, Cor Gospel Girona, Cor Maragall, Cor Preludi i Coral Xàntica. També formen part del vídeo, rodat durant dues setmanes, un grup de participants individuals vinguts de diferents punts del territori català i cantants de Barcelona Ars Nova, tots dirigits per Mireia Barrera i acompanyats de l’orquestra GIO Symphonia.

Tot això, sota de direcció d’Igor Cortadellas, la direcció de fotografia de Nils Dalmases, la direcció d’art i attrezzo de Sara Andújar i Lea Martínez, la direcció escènica de Sergi Estebanell i l’edició de Marc Campà.

Amb una llarga trajectòria de gairebé 30 anys en l’àmbit de l’activitat musical participativa, la Fundació ”la Caixa” va adaptar el seu contingut al nou ecosistema derivat de la COVID-19 per fomentar la unió amb l’altre, en aquest cas, de forma digital.

Aquest projecte participatiu arriba després de l’èxit de #JoCanto Viva la Vida, #JoCanto Al·leluia, #JoCanto Bohemian Rhapsody i #JoCanto Joy to the World, que han acumulat més de 6 milions de visualitzacions a YouTube.

El vídeo coral participatiu inclou un making of que es pot veure a la nova plataforma en línia impulsada per la Fundació ”la Caixa”, CaixaForum+, que aspira a ser una referència en la divulgació de la cultura i la ciència.

Amb aquesta acció nadalenca, la Fundació ”la Caixa” vol subratllar el seu compromís amb la divulgació de la cultura i el benestar de les persones portant la música al màxim nombre de persones durant la celebració de les festes.