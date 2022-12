Presentació de la nova temporada de Pastorets 2022-23

Després de dos anys de restriccions a dalt i a baix dels escenaris, unes 50 entitats de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, tornen a la normalitat prepandèmia. Amb més de 200 representacions, la CPC, calcula que unes 45.000 persones veuran una funció de Pastorets aquest Nadal.

La nova temporada comptarà amb 52 grups teatrals de 43 municipis diferents (un 81,2% de la totalitat de Pastorets associats a la CPC). Amb unes 5.000 persones involucrades en les representacions, els grups portaran a escena més de 200 funcions a les quals s’espera que hi assisteixin uns 45.000 espectadors (el 2021 en van ser 28.500).

A més de l’activitat dels grups teatrals, la Coordinadora ha posat en marxa dos projectes paral·lels: la 2a edició de l’ajut a la investigació “Pastorets de Catalunya” i l’exposició de fotografia sobre el fenomen dels Pastorets “La força dels Pastorets”, una iniciativa de la Sala Cabanyes de Mataró i la CPC, comissariada per Enric Lucena, fotògraf i periodista.

EXPOSICIÓ LA FORÇA DELS PASTORETS

Del 16 de desembre de 2022 fins a finals de gener del 2023 es podrà visitar a l’Ateneu de la Fundació Iluro de Mataró l’exposició “La força dels Pastorets”, una mostra sobre aquest fenomen de cultura popular comissariada pel fotògraf i periodista Enric Lucena.

El projecte, organitzat per la Sala Cabanyes de Mataró i CPC amb la col·laboració de la Fundació Iluro de Mataró, parlarà sobre com s’han superat els dos darrers anys de pandèmia amb l’objectiu de reflectir i divulgar que els Pastorets són un fenomen de cultura popular cabdal a Catalunya, i que s’ha convertit en un exemple de com reinventar-se, surar damunt les dificultats i projectar-se cap al futur.

2a EDICIÓ DE L'AJUT A LA INVESTIGACIÓ "PASTORETS DE CATALUNYA"

La CPC, amb la col·laboració de l’Institut Ramon Muntaner, ha convocat l’ajut a la investigació “Pastorets de Catalunya”, corresponent a l’any 2022, amb l’objectiu d’estimular la recerca i el coneixement sobre les representacions teatrals dels Pastorets, tant des d’un punt de vista històric com antropològic i social. L’ajut, dotat amb 3.000 €, està dirigit a investigadors de l’àmbit universitari o d’altres centres d’estudis.

La convocatòria d’aquest any 2022 s’ha declarat desert. L’any 2021 l’ajut va ser per al projecte “Les arrels medievals dels Pastorets. Edició i anàlisi dels primers textos del teatre nadalenc català”, de Lenke Kovács. El de l’any 2020 va ser per al projecte “Les garrofes: 120 anys de crítica social berguedana a partir dels Pastorets d’en Pitarra”, d’Albert Rumbo Soler.