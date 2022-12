Joan Manuel Serrat s'acomiada a Barcelona després de gairebé sis dècades als escenaris|@EP

El cantautor Joan Manuel Serrat s'ha acomiadat definitivament dels escenaris aquest divendres amb el seu tercer i darrer concert al Palau Sant Jordi de Barcelona, que culmina la gira de comiat, 'El vici de cantar 1965-2022', després de 57 anys de carrera , i ha dit: "Res més, moltes gràcies. Ha estat un plaer".

En sortir a l'escenari, pocs minuts després de les 21.00 hores, ha arrencat l'aplaudiment de les 15.100 persones que han anat al concert, un repàs de més de dues hores per una vintena de les cançons, combinant unes en català i altres en castellà.

Ha inaugurat la nit amb 'Temps era temps', i ha animat el públic a abandonar la malenconia ia passar-ho bé: "He vingut a acomiadar-me amb alegria. Serà l'últim, però m'ho vull passar molt bé".

"Bona nit, senyores, senyors, i gent imparcial en la matèria. De veritat que semblava llunyà el dia d'avui, quan, a l'abril, vaig començar una gira amb aquest espectacle", ha saludat Serrat, que ha dit que acomiadar-se dels escenaris és agredolços.

PROCLAMA "EL SEU ACOMIADAMENT PER VOLUNTAT PRÒPIA"

Serrat, a quatre dies de fer 79 anys, ha dit que és un gust haver complert aquesta fita i ha expressat el seu agraïment al públic per acompanyar-lo al llarg de la seva carrera musical però, especialment, aquest nit, en què proclama la seva "acomiadament per voluntat pròpia".

Amb l'expressió popular catalana 'roda el món i torna al Born', ha manifestat la seva emoció per acomiadar-se a la seva ciutat natal després d'una gira amb una setentena de concerts per Europa i Amèrica, i haver doblegat i triplicat dates davant la demanda de entrades, com és el cas de Buenos Aires, Madrid i Barcelona.

Després de 'Cançó de bressol' ha estat el torn d''El carrusel del furo', que ha dedicat al seu avi, a qui ha recordat com un treballador prudent i tranquil: “Potser és la manera de tenir-lo a prop, com sempre vaig voler que passés".

GIRA AMB "EXTRAORDINARIS MÚSICS, COMPANYS"

Ha emprès un viatge pel seu repertori a través de cançons com 'Pueblo blanco', 'Seria fantàstic', 'Me'n voy a peu' i 'No faig altra cosa que pensar en tu', i després ha presentat als set" extraordinaris músics, companys" que l'acompanyen a l'auster escenari, que trobarà a faltar, ha dit.

Sota la direcció de Ricard Miralles , els músics que l'acompanyen són David Palau a la guitarra; Uixi Amargós a la viola; Vicente Climent a la bateria; Rai Ferrer al contrabaix; José Miguel Pérez Sagaste al saxofon i Josep Mas, 'Kitflus ', als teclats.

'ALGUNA PERSONAL', 'PARE' I 'CANÇÓ DE MATINADA'

Després del seu gran 'Alguna cosa personal', ha introduït la solemne 'Pare' lamentant l'impacte de la crisi climàtica i ha criticat que, segons la seva opinió, aquells que haurien d'actuar per posar-hi remei "sembla que no tinguin pressa, o que la cosa no va" amb ells", una cançó que en els seus últims acords ha aixecat el públic de les cadires per aplaudir un Serrat visiblement emocionat.

El concert ha seguit amb 'Cançó de matinada', 'Les cançons de bressol' i 'Per a la llibertat', --aquestes dues últimes del poeta Miguel Hernández --, l'emocionant 'El meu carrer', 'Barcelona i jo' , 'És capritxós l'atzar', que ha entonat amb Úrsula Amargós , l'alegre 'Avui pot ser un gran dia' i la sentida 'La tieta'.

'MEDITERRANI', 'PLANY AL MAR' I 'CANTARS'

La imprescindible 'Mediterráneo' ha provocat els aplaudiments d'un públic entregat que l'ha cantat fins al final, quan l'han ovacionat, i Serrat ha introduït 'Plany al mar' dedicant-la al mar de la seva infància, “que avui és un sarcòfag de milers d'homes i dones que han pagat amb la vida l'intent en va de fugir d'ells mateixos".

La vetllada ha anat arribant al final amb 'Cantares' d'Antonio Machado, amb la qual un públic gens mandrós ha tornat a posar-se dret i ha demostrat conèixer-la a la perfecció, i Serrat ha rememorat els seus anys "en aquesta meravellosa feina que és cantar i escriure", que li ha donat tantes alegries i li ha permès entendre tantes coses", ha recordat.

"No heu cantat gaire aquesta nit", ha dit Serrat fent una picada d'ullet als assistents abans d'entonar un dels seus grans èxits, 'Paraules d'amor', seguida per l'enèrgica 'Festa', i després ha donat gràcies a la vida per la seva família, a qui s'ha referit com una benedicció i un suport extraordinari, i també ha recordat tres companys i amics, Salvador Escamilla, Quico Sabaté i Joan Ollé.

Després de l'íntima 'Una guitarra', ha abandonat l'escenari amb la guitarra en una mà i el seu tamboret a l'altra, desapareixent darrere de les cortines i abrigallat pels aplaudiments de més de cinc minuts del públic, només per sortir una última vegada per saludar amb la mà i acomiadar-se, ara sí definitivament, dels escenaris.

SÁNCHEZ, TRES MINISTRES, GAY, GARRIGA I COLAU

A la cita aquesta nit ha acudit el president del Govern, Pedro Sánchez ; els ministres Miquel Iceta, José Manuel Albares i Joan Subirats; la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay; la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, i el líder del PSC, Salvador Illa, entre d'altres, després que ho fes dijous el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Al comunicat en què es va anunciar la gira de comiat, Serrat va assegurar que es volia acomiadar "personalment del públic amb qui ha compartit vida i cançons durant més de mig segle" i que després d'aquesta gira no tornarà als escenaris, però que seguirà tocant i component a casa seva.