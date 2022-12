Des de la distància s´adverteix a la zona del Fòrum la silueta de la carpa d´un circ. És una de les visites obligades que acompanya tot període nadalenc i no podem resistir la temptació d'anar una vegada més a submergir-nos a la màgia de l'espectacle més antic i seductor del món. Ve encapçalat per un dels components d?una de les famílies espanyoles més emblemàtiques, la dels Aragó. En efecte, aquells “pallassos de la tele” que van enlluernar milers de petits espectadors i que constitueixen tota una saga de personatges entranyables. Recordeu Gaby, Fofó i Miliki? Doncs bé, el que porta ara la batuta de l'espectacle que s'ha presentat a la nostra ciutat amb el títol de “Viva el circo” és Alfonso Aragón, més conegut com a Fofito, fill del Fofó que citem línies més amunt i nebot dels altres dos . Això equival a dir que ha respirat circ des de la seva més tendra infància.

Quan s'apaguen els llums i s'encenen els focus, apareix Fofito acompanyat de Mónica Aragón convidant a tota la concurrència, en què hi ha molts nens amb els seus respectius progenitors, però també nombrosos espectadors adults, perquè el circ és un espectacle per a tota mena d'espectadors, i ens conviden a corejar amb ells Hola Don Pepito, hola Don José, La gallina Turuleca i moltes altres cançons que tots recordem i ens sabem de memòria.

Visca el circ és un espectacle complet i rodó, format per un ampli ventall d'actuacions de les diverses especialitats: equilibris, malabarisme, manipulació, acrobàcia aèria, trapezi, exercicis sobre llit fix i un llarg etcètera, amb moments en què el espectador queda amb l'ànima en suspens en comprovar el risc i la dificultat d'alguns. Lamentem no poder recordar el nom de cadascun dels i les professionals que desenvolupen el seu treball sota la carpa, tot excel·lents, amb acreditades aptituds i capacitats, però vam retenir el dels Germans Rossi i també el de Marco, omnipresent i versàtil. En tot cas, el ritme de l'espectacle no decau ni un sol moment i la grandesa del circ brilla amb tota la seva intensitat sota la carpa que s'aixeca amb les banderoles al costat del Mediterrani.