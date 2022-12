Moltes vegades es pot dir que la realitat supera qualsevol ficció, sobretot quan intenta crear una ficció que pretén aparentar ser la realitat. I disculpi el lector pel joc de paraules que ve a propòsit d?una de les més arteres maniobres comeses pel règim nazi durant la segona guerra mundial quan va acceptar la visita d?un delegat de la Creu Roja al seu camp de presoners de Theresiensdtadt, situat al protectorat de Bohèmia i Moràvia (avui, Txèquia) per tal de fer la impressió que els internats rebien un tracte humà. Aquesta visita va obligar a organitzar una escenografia propícia a l'engany de l'inspector per fer callar, a través de l'informe que hauria d'elaborar per a l'organisme internacional, el desprestigi profund que havia produït l'inhumà tracte aplicat pels nazis a jueus i altres minories. Aquest cruel i molt real trampantojo va donar lloc anys després a una pel·lícula documental i Juan Mayorga va inspirar en aquell miratge per escriure un text dramàtic titulat “Himmelweg” que es presenta al teatre Akadèmia.



Mayorga articula el drama al voltant de tres personatges centrals: la delegada de la Creu Roja que acudeix a visitar el camp, el comandant de la SS que el dirigeix i un dels deportats jueus que fa d'enllaç entre el comandament nazi i els seus companys de reclusió. Perquè del que es tracta és d'organitzar una funció teatral amb la representació del qual es tractarà de donar una imatge més amable del recinte tenebrós i del maltractament que reben els internats. Per això, el responsable d'aquesta posada en escena, Ramón Molins, ha jugat amb diversos elements. El primer, els actors del drama, que encarnen Cristina Plazas, Guillem Gefaell, Sònia Gardés i el mateix director, ajustats i precisos en els seus respectius papers, l'acció interpretativa dels quals no només s'executa de manera directa i de cara al públic -cosa que no sempre és possible en un espai escènic com l'Akadèmia, amb tres fronts de seients-, sinó també per mitjà d'un muntatge audiovisual que permet visionar sobre pantalla el gest i l'actitud de cadascun dels intervinents encara que estiguin d'esquena l'espectador. Hi ha, a més, un tercer element utilitzat per Molins i són certes titelles que representen altres personatges i que visualitzen simbòlicament el paper que, en definitiva, està executant tots els del drama: el de mer executors d'una ficció en què ningú sap exactament quina és la seva funció real: si la de limitar-se a “veure” o anar més enllà de les aparences, la d'“ajudar” eufemística i figuradament als deportats o “jugar” amb tots ells per obtenir un rèdit polític basat en la més pura falsedat.



El text, que es desenvolupa amb perfecció mil·limètrica sobre, o al voltant, a una gran taula desplaçable i articulable situada al centre de l'espai escènic, és sempre impactant, encara que en alguns moments excessivament reiteratiu, per la qual cosa no és difícil col·legir que Mayorga ha intentat aconseguir que “Himmelweg” sigui una obra per pair pausadament una vegada ha finalitzat la funció.