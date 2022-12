Foto: 20th Century Fox

Menys de 2 setmanes després del seu ingrés, la segona part d' Avatar ha superat els 1.000 milions de dòlars de recaptació a taquilla. El mitjà especialitzat Deadline apunta que, aquest dijous 29 de desembre, aquesta xifra s'ha assolit.

Haver arribat a aquests ingressos té mèrit si es consideren, entre altres factors, que en alguns països com la Xina hi ha moltes sales de cinema tancades per la pandèmia.

La pel·lícula va comptar amb un pressupost estimat dentre 350 i 460 milions de dòlars. Cameron mateix augurava que, per poder ser rendible i que l'estudi donés llum verda a Avatar 4 i Avatar 5 (la tercera ja està gairebé completada i s'estrenarà igualment), aquesta entrega necessitarà sobrepassar els 2.000 milions de dòlars.

Tot i això, alguns experts assenyalen que amb 1.500 milions de dòlars podria ser suficient perquè els projectes futurs siguin factibles.