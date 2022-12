Foto: Fundació La Caixa

La Fundació ”la Caixa” destinarà prop de 146.000 euros a impulsar 8 projectes seleccionats a Catalunya en la convocatòria d’Art for Change, que s’obre cada any. En total, s’han seleccionat 20 iniciatives que es materialitzaran amb una dotació final de 445.680 euros. Aquesta convocatòria ofereix ajuts a projectes artístics de disciplines com les arts plàstiques, la fotografia, el vídeo, la música, la literatura, el teatre, la dansa i el circ que fomentin el paper actiu de col·lectius en situació de vulnerabilitat.

La iniciativa suposa un impuls per al teixit cultural del territori a través d’aquests ajuts a artistes i entitat culturals, a més del foment de les xarxes de comunicació entre ells a partir de les diferents trobades que s’organitzen durant l’any per compartir aprenentatges i experiències.

A la convocatòria del 2022 s’hi han presentat 168 propostes d’artistes i entitats culturals de tot Espanya. En total s’han seleccionat 20 projectes, que han superat una primera avaluació artística i, en una segona fase, una avaluació tecnicosocial. Aquests projectes es duran a terme a las províncies de Barcelona, Lleida, Madrid, València, Alacant, Múrcia, Lleó, Zamora, Còrdova, Granada i Navarra. Hi participaran més de 2.479 persones en situació de vulnerabilitat que tindran l’oportunitat de formar part d’un procés de creació artística. A Catalunya, els projectes desenvolupats arribaran a gairebé 800 persones.

Els projectes que s’han escollit compleixen els objectius del programa: el foment del desenvolupament personal dels participants per mitjà de la seva implicació en el procés creatiu; la cohesió i la inclusió social a partir de la creació d’espais neutrals de relació, intercanvi i convivència, i la regeneració social de caràcter comunitari a través d’activitats que contribueixin al desenvolupament de barris o grups socials i al reforçament de conceptes com la identitat i l’autoconfiança.

Els projectes seleccionats inclouen diverses disciplines, com el teatre, la dansa, la música, les arts plàstiques, la fotografia o el vídeo, i estan enfocats a col·lectius com ara persones racialitzades, dones víctimes de violència de gènere, persones grans i persones amb diversitat funcional o amb problemes de salut, antre d’altres.

Foto: Fundació La Caixa

Almudena Adalia Calvo i Pilar de Grado, artistes que van liderar el projecte ¡Mírame! de nuevo, seleccionat en l’edició del 2020, han ressaltat els beneficis que va tenir per a les persones que van participar en la iniciativa «en els àmbits de l’expressió, l’autonomia, els desenvolupament creatiu i el treball en equip». També han remarcat que "els va proporcionar l’oportunitat de ser reconegudes per la seva feina i escoltades, ja que deien coses que habitualment no expressen o sobre les quals ningú no els pregunta".

En aquest sentit, Marta Fernández Calvo, responsable del projecte Cuidadorxs Invisibles, seleccionat també el 2020, ha explicat ques "es van observar canvis importants en l’afrontament de la soledat no desitjada, es van potenciar noves habilitats socials i en l’ús de les tecnologies, i es va generar una xarxa de suport mutu entre les participants que es va mantenir un cop acabat el projecte".

UNA VIA PER ENTENDRE LA REALITAT I TRANSFORMAR-LA

La Fundació ”la Caixa” ha estat pionera en la cerca de noves formes d’entendre la cultura. Les exposicions són un punt de trobada entre diferents tipus de públic, i les activitats impliquen persones de diverses procedències i de totes les edats que prenen la iniciativa i tenen un paper actiu. En aquestes iniciatives, el públic i els creadors treballen junts per donar sentit a l’art. D’aquesta vocació va néixer, el 2007, Art for Change, un programa que conjuga la creació artística i la transformació personal i social, que fomenta la participació en processos creatius de qualsevol disciplina artística per afavorir la col·laboració i la inclusió, i que és respectuós amb la diversitat i obert a aprendre i a escoltar la societat.

A través d’Art for Change de la Fundació ”la Caixa” es generen processos creatius liderats per artistes en els quals participen col·lectius en situació de vulnerabilitat o persones d’un mateix entorn o barri amb l’objectiu d’afavorir processos de transformació social. Amb l’impuls d’aquestes iniciatives s’ofereix als participants l’oportunitat d’entrar en contacte amb l’art i la cultura en igualtat de condicions i oportunitats, i es contribueix a l’empoderament de persones o grups a través d’un procés artístic.