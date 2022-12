Cartell de la seqüela d''Avatar' doblada al català

' Avatar: El sentit de l'aigua' , la nova pel·lícula de James Cameron, ha superat els 21 milions d'euros de recaptació, i ja és la pel·lícula més taquillera de l'any a Espanya, segons dades de Comscore Movies Spain.

Aquesta pel·lícula estrenada a començaments de desembre ja es va convertir en la millor estrena des del 2019, amb 7,3 milions d'euros de taquilla i més de 950.000 espectadors en el seu primer cap de setmana a Espanya --convertint-se en la quarta millor estrena al desembre a nivell històric a Espanya--.

A nivell mundial, en tot just catorze dies, el film ja ha superat la barrera dels 1.000 milions de dòlars , un èxit tenint en compte el context dels cines en l'actualitat, encara molt afectats per les conseqüències de la pandèmia i el canvi en els hàbits de consum.

El 2022 només dues pel·lícules han sobrepassat els 1.000 milions de dòlars. Una és 'Top Gun: Maverick', que va necessitar 31 dies per aconseguir-ho. L'altra és 'Jurassic World: Dominion', que va estar quatre mesos en cartellera fins a arribar a aquest límit.

De fet, 'Avatar: El sentido de l'aigua' és ja la tercera pel·lícula més taquillera de l'any, superant 'Doctor Strange al multivers de la bogeria'.

RÈCORD D'ESPECTADORS



Més enllà d'aquesta pel·lícula, dimecres 28 de desembre passat les sales de cinema espanyoles han reunit més de 600.000 espectadors, xifra que no s'aconseguia des del 2019. Aquesta dada s'ajunta amb la de recaptació del cinema espanyol, que tancarà previsiblement l'any 2022 amb una taquilla de 80 milions d'euros, fet que suposa una xifra més alta que el 2021, quan es van recaptar menys de 40 milions d'euros, segons dades provisionals del Ministeri de Cultura i Esport.

Tot i això, aquestes quantitats encara no arriben a les marcades abans de la pandèmia, properes o superiors als 100 milions d'euros. Mancant tancar l'any, la xifra recaptada pel cinema espanyol és de 79,6 milions d'euros, si bé aquestes dades no registren els últims cinc dies de l'any encara.

Pel que fa a espectadors, el 2022 també ha experimentat un augment en assolir 13,2 milions d'espectadors. Una xifra superior al 2021, quan es van registrar 5,8 milions de persones i la taquilla va registrar 34,7 milions d'euros, en què va ser la xifra més baixa des que va començar el segle XXI.

Les xifres dels últims tres anys encara estan lluny d'anteriors precedents, com el 2019, quan es van assolir els 94,1 milions d'euros i els 16 milions d'espectadors. Mentre que l'any 2018 la recaptació es va situar en 103,7 milions d'euros, amb Campions encapçalant el rànquing (19 milions d'euros).

SANTIAGO SEGURA, EL MÉS TAQUILLER UNA ALTRA VEGADA



El director Santiago Segura repeteix el 2022 com el més taquiller, encara que en aquest cas per 'Pare no n'hi ha més que un 3'--estrenada a l'estiu--. D'aquesta manera, ha aconseguit aquests dos reconeixements per quart any consecutiu, gràcies en aquest cas pels 15,6 milions d'euros i els 2,7 milions d'espectadors.

Després d'aquest títol, se situa 'Tadeo Jones 3' amb més d'onze milions d'euros recaptats i més de 2 milions d'espectadors, estrenada a finals d'agost. La tercera posició l'ocupa el thriller 'Les línies tortes de Déu', estrenada al mes d'octubre, i que ha aconseguit superar els 5,7 milions d'euros amb més de 900.000 espectadors.