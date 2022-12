Ruggero Deodato a l'Italian Horror Fest

Ruggero Deodato, director de la polèmica pel·lícula de terror del 1980 Holocaust Caníbal, va morir als 83 anys. Segons han informat els mitjans italians, la seva mort es va produir aquest dijous.

Deodato va tenir una llarga carrera cinematogràfica i va operar en una varietat de gèneres, però continua sent reconegut per la seva espantosa pel·lícula de terror, que va ser prohibida a diversos països i fins i tot va acabar en un judici acusat d'assassinar els seus actors.

Al cap de pocs dies de la seva estrena a Itàlia, la justícia del país va interpretar que part de la cinta no era ficció i que incloïa un documental amb fets reals. El director del film, Deodato, va ser portat als tribunals en ser acusat d'haver matat diversos animals i els mateixos actors protagonistes. Tot i això, només el primer era real, ja que durant el rodatge es va assassinar un mico, un ratolí, una tortuga i un garrí, però mai hi va haver violència contra persones.

Els càrrecs d'assassinat es van retirar després que Deodato presentés els actors suposadament morts al tribunal , però ell i els patrocinadors de la pel·lícula van ser condemnats per crueltat animal, un veredicte que va ser anul·lat el 1984.

Parlant amb The Guardian el 2011, Deodato va defensar les escenes de crueltat animal. “En la meva joventut, mentre creixia, vaig passar molt de temps al camp a prop dels animals i, per tant, sovint veia el moment de la seva mort… La mort dels animals, encara que insuportable, especialment en la mentalitat urbana actual, sempre va passar. per alimentar els personatges de la pel·lícula o l'equip, tant a la història com a la realitat”.