Els protagonistes de Plàtans, cacauets i El que el vent es va emportar

Considerada una de les deu millors pel·lícules de la història del cinema, “ El que el vent es va emportar ” va tenir una gestació assenyada pel seu elevat cost, el seu argument rupturista, moral i fins i tot políticament arriscat per a l'època –estem parlant del 1939, quan regia el codi Hays- i el desacord del seu productor, David Selznick, amb el desenvolupament de les primeres preses que s'estaven fent sota la direcció de George Cukor, situació que el va portar a canviar de director -va optar per Vic Fleming- ia encarregar Ben Hecht que reescrivís el guió. A corre-cuita, perquè l'ajornament en la continuïtat del rodatge implicava una pèrdua diària de 50.000 dòlars.

No menys accidentat va ser la seva estrena a Espanya, país on, com a conseqüència de la segona guerra mundial i els subsegüents anys d'aïllament internacional, va trigar onze anys a arribar i va ser a més classificada per la censura eclesiàstica -cosa que llavors es prenia molt a seriós-com “greument perillosa” doncs no en va tractava de temes tabú com adulteri, infidelitat, homicidi o racisme. Tot això amb independència de la ruptura que la cinta va imposar en el “timing” tradicional del setè art, basat fins aleshores en pel·lícules de noranta minuts de durada. El que el vent es va emportar durava més del doble i va obligar les sales a programar sessions especials amb mitja part per al descans, i els cines de reestrena, que sempre oferien dos títols, a renunciar al segon. Encara me'n recordo quan la van posar el cinema del meu barri, el Murillo del passeig de la Bonanova, a les projeccions del qual no vaig poder assistir perquè era petit i la meva mare em va prohibir rotundament que veiés tan perniciós film. I malgrat tot això, “ El que el vent es va endur ” va obtenir un èxit apoteòsic i ha resultat una de les pel·lícules més taquilleres de la història que ara passen de tant en tant les cadenes de televisió en horaris per a tots els públics, Velay !

Ron Hutchinson és un guionista i dramaturg nord-irlandès que devia compartir anàlogues experiències a les meves amb relació a aquesta pel·lícula -és un any més jove- i el record d'aquella accidentada aventura el va portar a fabular sobre com es va poder produir aquella genial decisió de Selznick de reorientar el que s'estava rodant i que no l'acaba de convèncer, amb la decisió d'acomiadar el director que havia contractat, reescriure el guió i aturar uns dies inquietants la continuïtat del rodatge. Va pensar que un episodi tan excèntric i surrealista convidava sens dubte a un tractament desmelenat i còmic i va ser així com va sorgir una comèdia titulada “ Plàtans, cacauets i El que el vent es va emportar ” que Daniel Anglés i José Troncoso ha adaptat en versió castellana i que arriba ara al teatre Goya.

Gonzalo de Castro, actor de singulars aptituds interpretatives, que va acreditar en obres com “Tirano Banderas” i “Calígula”, “Terror i misèria del Tercer Reich” o “Fent Lorca”, ha canviat copernicanament de registre i acreditant una prodigiosa versatilitat manifestat com un còmic s'inesgotables recursos en encarnar el productor nord-americà obsessionat per marcar el caràcter del principal personatge de la pel·lícula, Escarlata O 'Hará. I amb una cortina del seu despatx arrencada de quall s'entesta a inspirar el reelaborador del guió, Ben Hecht, -per cert, un madur i assentat Pedro Mari Sánchez, del qual encara conservem la seva imatge de provocador bollycao a “El Rocky Horror Show” - tal com vol que sigui el principal personatge femení, en presència de Vic Fleming -José Bustos- contractat com a nou director en substitució de Cukor i de la servicial i pizpireta secretària del productor, la senyoreta Poppenghul -Carmen Barrantes-.

Els vam confessar que feia molt de temps que no vèiem una comèdia tan divertida com “ Plàtans, cacauets i Allò que el vent es va emportar ”. Una obra que compta amb tots els elements per fer feliç el públic per l'original plantejament d'una situació que va ser real, però que Hutchinson ha sabut portar als límits del ridícul amb la gens oculta intenció de criticar la manera com es feia cinema a el Hollywood dels anys quaranta; així com per la desopilant execució dels quatre intèrprets i l'encertada direcció de José Troncoso.

Hutchinson va voler que cadascun dels seus personatges patinés el menys en un punt: Hecht a profetitzar el fracàs d'una pel·lícula que tractés de la guerra de secessió i Fleming a decidir cobrar els honoraris a preu fix i no a comissió. Si les dues anècdotes van ser reals, van errar de cap a cap.