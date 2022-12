Vivienne Westwood @ep

Vivienne Westwood, la dissenyadora de moda britànica pionera pel seu estil punk, ha mort a l'edat de 81 anys. Va morir "en pau i envoltada de la seva família" a casa seva a Clapham, al sud de Londres, dijous a la nit, segons han confirmat els seus representants.

La dissenyadora es va fer coneguda a l'escena de la moda de Londres a la dècada de 1970 i va ser àmpliament reconeguda per portar l'estil punk a les passarel·les.

El dissenyador Marc Jacobs va dir que estava "desconsolat" i que Westwood "mai deixava de sorprendre i escandalitzar". Rendint homenatge a la seva vida i obra, va escriure a Instagram: “Tu ho vas fer primer. Sempre. Estil increïble amb substància brillant i significativa. Continuo aprenent de les teves paraules i de totes les teves extraordinàries creacions”.

Nascuda a Derbyshire el 1941, Westwood i la seva família es van mudar a Londres el 1957, on va assistir a l'escola d'art durant un trimestre.

Va conèixer el mànager de la banda Malcolm McLaren a la dècada de 1960 mentre treballava com a mestra d'escola primària i després de separar-se del seu primer marit, Derek Westwood. Junts, Westwood i McLaren van obrir una petita botiga anomenada Let It Rock a King's Road al Chelsea de Londres el 1971.

Més tard, el negoci va passar a anomenar-se Sex, i McLaren va fundar Sex Pistols, una banda de punk rock que va saltar a la fama el 1976 amb els dissenys de Westwood i McLaren.

Westwood finalment va començar a forjar el seu propi camí a la moda, separant-se de McLaren a la dècada de 1980.

Tot i que el seu imperi de la moda va créixer sense parar, Westwood va mantenir un esperit combatiu durant tota la seva vida . Les samarretes amb eslògans van ajudar a crear consciència sobre les problemàtiques que viu el planeta, des de la contaminació fins al canvi climàtic. També va ser una defensora oberta del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Després de l'anunci, l'espòs i soci creatiu de Westwood, Andreas Kronthaler, va dir: “Continuaré amb Vivienne al meu cor. Hem estat treballant fins al final i ella m'ha donat moltes coses per seguir”.