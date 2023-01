Foto: Europa Press

Els museus i centres d'exposició municipals de Barcelona van rebre el 2022 un total de 3.623.906 visitants, cosa que mostra una "clara recuperació" en relació amb els dos anys de la pandèmia . Es tracta de les visites als museus i als centres d'exposicions municipals gestionats per l'Icub i als museus amb aportació municipal amb col·leccions municipals, ha informat aquest dimecres 4 de gener l' Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicat.

La xifra queda encara "lluny" de les registrades els anys anteriors a la pandèmia, però per sobre dels dos anys de restriccions per la pandèmia: el 2021 van ser poc més de 2 milions mentre que el 2019 es van superar els 4,8 milions de visitants.

Per espais, el que concentra més visitants és el Museu Picasso, amb 794.806, seguit del Born CCM, amb 728.800, i el Castell de Montjuïc, que va atraure 689.200 visitants.

Per les diferents seus del Museu d'Història de Barcelona (Muhba) hi van passar 616.600 persones, mentres que pels espais pertanyents al Museu de Ciències Naturals ho van fer 321.000, comptabilitzant també els del Jardí Botànic Històric per primera vegada; al Park Güell, 343.000 visitants, ia La Virreina Centre de la Imatge, 108.000 persones.

Entre les exposicions més destacades destaquen 'Brigitte Baer. Picasso i els gravats' i 'Picasso/Clergue' al Museu Picasso, amb 327.488 visitants; 'Margueritte Duras' i 'Oriol Vilapuig' a La Virreina, amb 55.775 visitants, mentre que 'Banksy. The art of protest' al Dhub va atraure 31.060 persones el 2022 --es va inaugurar el 2021 i ha tingut un total de 59.913 visitants--.

L'Icub ha destacat que un de cada quatre visitants als museus i espais patrimonials de la ciutat és públic local, un “repunt molt significatiu” respecte als anys previs a la pandèmia, en què no arribava al 15%.

MUSEU PICASSO



El Museu Picasso ha ressaltat en un comunicat que ha recuperat "bona part" del seu públic el 2022, amb 794.806 visitants, cosa que significa un creixement del 167% respecte al 2021, però que no arriba a la xifra del milió de visitants del 2019.

A diferència dels dos darrers anys marcats per la pandèmia, el públic nord-americà ha representat gairebé el 20% dels visitants, com ja va passar el 2019 amb el 23% del públic, i el segon és l'espanyol, amb un 15% del total , i tercer el francès, amb un 9%.