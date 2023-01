Portada de Blinding lights @ep

' Blinding lights ', de The Weeknd, ja és la cançó més reproduïda en la història de Spotify, en arribar als 3,3 milions de reproduccions (3.337.833.361, en concret, fins aquest dijous 5 de gener) i superar l'anterior rècord d'Ed Sheeran amb 'Shape of you'.

"Feliç any nou a 'Blinding lights', la cançó més reproduïda de tots els temps" , ha escrit el mateix The Weeknd a les seves xarxes socials. Aquesta fita ha estat també confirmada per la mateixa plataforma en un altre tuit, afegint que "al nou any l'acompanya un nou rècord".

Ed Sheeran tenia fins ara el rècord amb 3.334.842.340 de reproduccions a la plataforma --també a data de 5 de gener del 2023--. 'Blinding Lights' ha aconseguit diversos rècords, com l'any 2020, quan va ser la cançó més escoltada a nivell global, amb més de 1.500 milions d'escoltes.