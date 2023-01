Manuel Vilas guanya el premi Nadal 2023 amb la novel·la 'Nosaltres'|@EP

L'escriptor oscenc Manuel Vilas, que ha guanyat el Premi Nadal 2023 de novel·la amb 'Nosaltres', ha considerat aquest divendres que l'amor és el sentiment que "explica millor la condició humana, els seus anhels i fins i tot la dignitat de la vida".

En roda de premsa després de rebre el guardó en una vetllada literària a Barcelona, ha assegurat: "M'he convertit en un professional literari de l'amor".

A la novel·la, que Vilas havia presentat amb el títol 'L'enamorada del vent' sota el pseudònim Emily Watson i que es publicarà l'1 de febrer, narra com la protagonista creu haver viscut l'amor, però la pèrdua del seu marit el trenca inicia un viatge per la costa mediterrània com una manera d'invocar l'amor de la vida.

Vilas ha assegurat que la novel·la és també una "celebració de la vida a través de la imaginació i la fantasia" d'una dona amb enormes ganes de viure, i en què és important el recorregut al costat del mar mediterrani.

L'autor ha remarcat que escriu sobre el que li importa com a escriptor que és el que li importa com a humà: "Quan hi ha alguna cosa que no entenc a la vida ho intento entendre des de la literatura, i en aquest cas és com es passa del jo a nosaltres".

BIOGRAFIA

Vilas (Barbastro, 1962), que va ser finalista del Premi Planeta el 2019 amb 'Alegría', és llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Saragossa i és autor d'obra poètica i narrativa.

La seva obra lírica s'ha compilat a 'Amor' i 'Poesia completa' ia la seva obra narrativa figuren 'Espanya', 'Aire nuestro', 'Els immortals', 'El lluminós regal', els llibres de relats 'Zeta' i ' Set-cents milions de rinoceronts' i els llibres de viatges 'Amèrica' i 'Lou Reed era espanyol'.

La seva novel·la 'Ordesa', del 2018, va ser traduïda a més de 20 llengües i triada llibre de l'any pel suplement cultural 'Babelia' i guardonada amb el Premi Femina a millor novel·la estrangera a França.