Intel·ligència Artificial / CaixaForum

Fundació 'La Caixa' acollirà un cicle de conferències relacionades amb la intel·ligència artificial (IA), amb el nom "Dissenyar el futur. Repensant la Intel·ligència Artificial", a CaixaForum Macaya. L'esdeveniment està coorganitzat amb l´Observatori Social i tindran lloc entre l´11 i el 25 de gener del 2023.

La intel·ligència artificial (IA) permet a organitzacions, governs i comunitats construir un ecosistema d'alt rendiment amb l'objectiu de servir tothom. No obstant això, a l'acadèmia científica, la indústria de la tecnologia i la societat civil hi ha veus cada cop més crítiques amb les implicacions que suposa la creixent omnipresència de la IA en tots els aspectes de la vida social, econòmica i política. Aquest cicle reuneix científics socials, humanistes i tecnòlegs per debatre l'impacte actual de la IA i suggerir principis per al disseny dels futurs usos ètics, legals i socials alternatius.

Dins aquest cicle, les activitats que es duran a terme són les següents:

Per què la IA necessita incorporar les humanitats?



Potser la contribució més gran de les humanitats a l'hora de repensar la intel·ligència artificial és constatar que el desenvolupament de la IA no és una qüestió atzarosa, sinó que implica successives fases d'eleccions humanes de gran transcendència. És important identificar les opcions presents i futures, emmarcar-les correctament i plantejar la pregunta: qui pot establir aquestes opcions i com?

Horaris: dimecres 11 de gener, de les 18 a les 19.30 hores. Es pot reservar de forma gratuïta des d'aquest link.

IA: Veritats, ficcions i futurs. Com desmitificar la intel·ligència artificial.



El primer pas per desmitificar la IA és definir el terme, esbossar-ne la història i descriure algunes de les tecnologies centrals que el sustenten, a més de delimitar l'abast del seu impacte real a la societat, el medi ambient i l'economia.

Horaris: Dimecres 18 de gener, de les 18 a les 19.30 h. Es pot reservar de forma gratuïta des d'aquest link.

Cap a una societat amb valors que fa servir la IA de forma apropiada.



Com cal repensar el disseny de la IA, les seves aplicacions i altres tecnologies digitals de manera responsable, col·locant la justícia social i la sostenibilitat ambiental al centre de la nostra atenció. Es tracta d'una discussió pertinent, ara que la Comissió Europea negocia la seva llei sobre la intel·ligència artificial, que requerirà que els sistemes d'IA siguin avaluats segons el seu impacte en els drets i els valors fonamentals de les persones.

Horari: Dimecres 25 de gener, de les 18 a les 19.30 h. Es pot reservar de forma gratuïta des d'aquest link.