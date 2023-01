El brujo / Ajuntament de l'Hospitalet

El Teatre Joventut enceta la programació de música i escena del 2023 amb Immunitat (14 de gener), una producció de La Villarroel i Grec 2022 Festival de Barcelona, amb autoria i direcció de Jordi Casanovas, on la realitat i la ficció especulativa es barregen qüestionant la gestió de la crisi sanitària arran la pandèmia.

Més endavant, tornarem a gaudir de l’elegància del mestre Rafael Álvarez, El Brujo, que omplirà l’escenari amb Los dioses y Dios (10 de febrer): una original reflexió sobre el sentit dels relats mitològics, a partir d’Amfitrió, el text clàssic de Plaute. Sense abandonar el món clàssic, a Que surti Aristòfanes (25 de febrer) la companyia Els Joglars desplegarà la seva sàtira crítica en un homenatge al comediògraf grec.

A la nova programació també hi ha espai pels grans textos de la literatura com és Orgull (19 de març), una adaptació teatral d’un relat curt de Fiódor Dostoievski. Dirigida per Oriol Broggi i interpretada per Andreu Benito, l’obra mostra el viatge interior d’un home ple de culpa i remordiment. En un altre registre, amb motiu del trenta aniversari de les T de Teatre, la companyia torna a portar a escena Delicades, una de les seves obres més emblemàtiques i exitoses (29 de gener).

Com a reivindicació de la cançó popular espanyola, Ojos verdes (Miguel de Molina in memoriam) (18 de febrer) ens convidarà a fer un viatge musical per la crònica sentimental d’Espanya a partir de la biografia de Miguel de Molina. Per la seva banda, Kukunka Teatro aposta un cop més pel teatre gestual i de màscares per explicar Forever (14 d’abril), la història de com una família s’allunya del que va somiar que seria.

Pels qui vulguin iniciar-se en el món de l’òpera, la companyia Yllana en portarà The Opera Locos, Premi Max 2019 al millor espectacle musical, on els grans èxits de l’òpera es fusionen amb altres estils musicals de la manera més original (13 de maig).

La cultura en família té el seu espai mensual a l’Auditori Barradas amb espectacles orientats al benestar emocional dels infants i de les seves famílies. La selecció de tres títols per al Petit Cinema, a càrrec de la distribuïdora independent per a nens i nenes Rita & Luca Films (21 de gener); Lali BeGood amb la seva proposta de love’n’roll que canta per l’infant que es porta agafat per la mà i el que es porta dins (4 de febrer); teatre familiar amb La petita Capmany de Tanaka Teatre per celebrar el centenari del naixement de Maria Aurèlia Capmany amb un espectacle de titelles, gegants, bestiari i màscares per a tota la família (4 de març).

Música d’autor i autora que copsen diferents sensibilitats i mirades

Dins el marc del Festival Barnasants podrem veure diferents propostes de música d’autor i autora. D’una banda, el Teatre Joventut rebrà a Mireia Vives & Borja Penalba amb Pell, la posada en escena de l’antologia discogràfica més extensa que mai s’ha fet de la cançó d’autor del País Valencià (4 de febrer). També passaran per l’escenari del teatre, Marta Gómez, cantautora i compositora colombiana que celebra vint anys de carrera discogràfica (31 de març) i Nano Stern que oferirà un recital que agermana la poesia, el cant i la memòria amb especial èmfasi a Víctor Jara (15 d’abril).

D’altra banda, l’Auditori Barradas acollirà la cantautora Clara Andrés que presenta el seu darrer disc Capfico, on proposa un joc entre el dins i el fora, entre estar present i estar amagat (29 de gener). Ruper Ordorika, referent indiscutible de la música basca, presentarà el seu darrer treball Amour eta toujours (11 de febrer). Diego Escusol en el seu cinquè àlbum, Sin tiempos que perder, continua abanderant la reivindicació que ha defensat sempre amb guitarra i veu (18 de febrer). Namina presenta Un udol, un concert on conflueixen el blues, la música brasilera i el jazz (26 de febrer). Gualtiero Bertelli, cantautor i poeta, és un dels grans referents de la cançó social italiana de tots els temps (19 de març).

La programació del Barradas també inclou les d’actuacions en el marc de DonaVeu, cicle de dones cantautores, amb propostes com La Mare & María Ruiz, dues de les veus més guerreres i lliures de la cançó d’autores, presenten la gira Vuelomar on creen un espectacle de rumba-flamenc que conté el millor del repertori de cadascuna (18 de març); La Otra amb el seu tercer àlbum Incendio esconsolida com a nova referent de la cançó d’autora amb temes de lluita social i amb una particular visió de la vida quotidiana (25 de març).

Quinzena de Dansa Metropolitana

Dins el marc del festival Dansa Metropolitana, el Teatre Joventut acollirà els espectacles Fuck me de la companyia Marina Otero (11 de març), on la coreògrafa argentina Marina Otero presenta aquesta premiada peça sobre la mirada narcisista a través de cinc cossos masculins per indagar en el pas del temps, i Yarin de Kukai Dantza, un diàleg constant entre la dansa basca i el flamenc, fruit de la personalitat d’Andrés Marín i Jon Maya que fidels a la seva identitat es comuniquen i interactuen (18 de març).

Les programacions completes es poden consultar als webs del Teatre Joventut i de l’Auditori Barradas.