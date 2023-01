Steven Spielberg i el seu equip. Foto: Europa Press

Els Fabelman i Ànimes en pena d'Inisherin van complir amb els pronòstics i es van alçar com a grans vencedores a la 80a edició dels Globus d'Or. Una gala en què Argentina 1985 va guanyar el Globus d'Or a la millor pel·lícula de parla no anglesa i en què Col·legi Abbot va destacar amb tres premis entre les sèries de televisió.

La cerimònia, que es va celebrar a l'hotel Berverly Hilton de Los Angeles i va estar conduïda pel còmic Jerrod Carmichael, va intentar recuperar el prestigi i la notorietat perduts després de les acusacions de manca de diversitat i pràctiques poc ètiques contra els membres de l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood.



La gala també va comptar amb la intervenció del president d'Ucraïna, Volodimir Zelensky. “La Primera Guerra Mundial es va cobrar milions de vides, la Segona Guerra Mundial desenes de milions... no hi haurà una Tercera Guerra Mundial. Això no és una trilogia", va dir en un missatge gravat que va ser presentat a la gala per l'actor Sean Penn, que ha visitat Ucraïna diverses vegades des que va començar la invasió russa.

LA PEL·LÍCULA MÉS PERSONAL DE SPIELBERG

Entre els premiats va destacar Los Fabelman , la cinta autobiogràfica de Steven Spielberg que es va emportar els guardons a millor pel·lícula dramàtica i millor director. En el discurs d'agraïment, que va confessar mai prepara ja que li dóna "mala sort", el cineasta va tenir un record per a tots i cadascun dels membres de la seva família, a la qual reflecteix en aquesta pel·lícula que, va assegurar, porta a la seva cap "des que tenia 17 anys".

Un premi més es va emportar Almas en pena d'Inisherin , la cinta de Martin McDonagh es va alçar amb tres dels vuit Globus d'Or als quals estava nominada: millor pel·lícula de comèdia o musical, millor actor de comèdia o musical per a Colin Farrell i millor guió per al mateix McDonagh.

També va complir amb els pronòstics Cate Blanchett, guanyadora del premi a la millor actriu dramàtica per TÁR , el drama ambientat al món de la música clàssica escrit i dirigit per Todd Field amb què va deixar sense guardó Ana d'Armas, nominada per la seva interpretació de Marilyn Monroe a Blonde . La intèrpret australiana, com molts altres premiats, no era present a la gala per recollir el seu premi.

Per la seva banda, Austin Butler va guanyar per la seva interpretació d' Elvis el Globus d'Or al millor actor dramàtic, mentre que Michelle Yeoh i Ke Huy Quan, amb Tot alhora a tot arreu , van aconseguir els premis a millor actriu de comèdia o musical i millor actor de repartiment, respectivament. Angela Basset, per interpretació de reina Ramonda a Black Panther: Wakanda forever de Marvel Studios, va ser la guardonada com a millor actriu de repartiment.

PREMIS A TELEVISIÓ

Pel que fa a la petita pantalla, Col·legi Abbott , d'ABC, va ser la triomfadora aconseguint tres dels cinc premis a què estava nominada: millor comèdia, millor actriu de comèdia per a Quinta Brunson i millor actor de repartiment per a Tyler James Williams.

En drama, la sorpresa la va donar La casa del drac , la preqüela de Joc de trons , d'HBO, que es va imposar com a millor sèrie a altres favorites com Better call Saul , The Crown i Separació .

A l'apartat interpretatiu, l'actriu i cantant nord-americà Zendaya va aconseguir el seu primer Globus d'Or pel seu paper a la segona temporada d' Euphoria , sèrie amb què acumula també dos Emmy. Kevin Costner pel western Yellowstone es va emportar el premi al millor actor en una sèrie dramàtica, mentre que Jeremy Allen White, protagonista de The bear , va fer el mateix en comèdia.

El Globus d'Or a la millor minisèrie va ser per al segon lliurament de The white lotus , Amanda Seyfried amb The dropout: Auge i caiguda d'Elizabeth Holmes va ser premiada com a millor actriu en minisèrie i Evan Peters amb la truculenta Monstre: La història de Jeffrey Dahmer es va emportar el premi a millor actor en una minisèrie.