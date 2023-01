Presentació del programa 'Salt de l'eix', que es durà a terme a barris de set municipis de la demarcació de Barcelona. - EUROPA PRESS

La Diputació de Barcelona , l' Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil i el Ministeri de Cultura i Esport impulsaran aquest 2023 el programa 'Salt d'eix' per a la creació de curtmetratges en joves de barris en situació de vulnerabilitat de set municipis de la demarcació de Barcelona .

La diputada d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació, Lluïsa Moret , i l'alt comissionat contra la Pobresa Infantil, Ernesto Gasco, han presentat aquest dimecres el programa, que persegueix el compromís d'"empoderar i garantir la igualtat d'oportunitats a les generacions futures" ".

Es durà a terme al barri de La Salut de Badalona; al de Torre Romeu de Sabadell; al barri de Cerdanyola de Mataró; a Fons de Santa Coloma de Gramenet; a Sant Ildefons, a Cornellà de Llobregat; a Camps Blancs, de Sant Boi de Llobregat, ia Pare Ignasi Puig - el Chup, a Manresa.

Els curtmetratges es projectaran a festivals i esdeveniments associats al Catalunya Film Festivals com el Filmets, L'Alternativa, Festival Inclus, Mostrafilmsdons.cat, El meu Primer Festival de Cinema, In-edit Festival Internacional de Cinema Documental Musical, i d'A Film Festival.

La Diputació estima que el programa arribarà a uns 1.000 adolescents de la demarcació de Barcelona i cada ajuntament determinarà amb quin col·lectiu treballarà, tenint en compte la seva xarxa d'atenció i acompanyament socioeducatiu per als joves.

La diputada Moret ha concretat que els municipis seleccionats participen a la iniciativa de l'ens supramunicipal 'Comunitats i barris, motor de transformació', i que els barris concrets estan identificats amb l'índex de vulnerabilitat social de la Diputació (IVSO).

En total, les localitats rebran 150.000 euros per desplegar el programa i comptaran amb les comissions mixtes que ja estan constituïdes per al programa provincial de comunitats i barris, amb professionals de serveis socials, dels centres oberts, docents i entitats del teixit social i cultural.

BARCELONA, TERRENY "FÈRTIL"



En aquest sentit, l'alt comissionat ha destacat que Barcelona i el seu entorn és un “terreny més fèrtil”, comparat amb les diferents realitats del país, pel seu ecosistema associatiu, institucional i comunitari, i l'ha exalçat com una bona base per plantejar programes ambiciosos com aquest.

Ernesto Gasco ha recordat que l'Alt Comissionat que ell dirigeix vol assolir amb programes així tot el territori, però que no tracta d'"imposar res", sinó que la petició ha de venir des de l'àmbit local, i ha lamentat que hi hagi territoris que no reclamin en aquests recursos.

INFÀNCIA



L'Alt Comissionat ha convidat directament la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a tirar endavant aquests programes perquè, ha avisat, l'àrea metropolitana de Madrid és la zona d'Espanya on més creix la pobresa infantil i la desigualtat, segons ell.

En un vídeo sobre l'experiència de 'Salto de eje' al Camp de Gibraltar, els participants destacaven haver utilitzat el documental com un procés de cerca i una forma d'expressió, i han mostrat el suport l'actor Armando Buika i la guionista i directora Clara Roquet.