La responsable de l'Antic Teatre, Semolina Tomic / Foto pròpia

Una discreta porta del carrer Verdaguer i Callís llueix una placa que diu “Cercle Barcelonès Sant Josep”. Deu ser una resta arqueològica, perquè els sòlids brancals amaguen una petita escala per la qual s'ascendeix a una terrassa que s'obre sobre un espaiós jardí romàntic amb robust arbre central. Tot plegat, juntament amb un enorme casalot que, segons sembla, data del 1650 i està inclòs en el patrimoni arquitectònic de la ciutat. Des de la terrassa, s'accedeix a un bar ia una gran sala on té la seu des de fa vint anys l'Antic Teatre, un d'aquells espais escènics que enriqueixen la vida cultural de la ciutat amb propostes innovadores i rupturistes.

L´Antic Teatre ha viscut una jornada especial amb motiu de la celebració de dues dècades d´activitat. L'acte s'ha iniciat amb un discurs vibrant de Semolina Tomic, la responsable de l'Antic Teatre. Utilitzant un enginyós catanyol (neodialecte fruit del mestissatge del català amb l'espanyol) Semolina ha reivindicat el paper de l'art polític i la funció d'aquest teatre com a artilleria pesada de l'art contemporani i lloc per a l'exercici de la crítica, que és pressupost indispensable per a la llibertat de pensament i de creació perquè “som –va afirmar– el contrapoder del poder”. Tesi que va ser ratificada per algunes de les persones assistents, que van afirmar que “Barcelona no seria el que és sense la contracultura” i van recordar que aquesta zona “compta amb molts equipaments de ciutat, però pocs de barri”.

El programa d'aquest vintè aniversari contempla l'estrena a l'abril de l'última peça escènica del Projecte Artístic Comunitari titulada “Les Vedettes” i, a més, el 23 d'aquell mateix mes la presentació del llibre commemoratiu dels deu anys que suma aquest projecte i que es titularà “Deixar de prendre quatre pastilles”. Durant els sis primers mesos del 2023, per la sala passaran alguns històrics com Juan Navarro amb “ El Cor. Per què serviex la tragèdia?”, Macarena Recorda Shepherd tancarà la seva trilogia sobre l'il·lusionisme amb “Cosa. Intervenir un cos”, Azkon Toloza&Rodrigo Rammsy presentaran el seu “Concert Geològic”, Societat Doctor Alonso, mostrarà a Barcelona “Nit Cañón” i s'estrenarà “No farem piruetes”.

Dues companyies presentaran propostes que subverteixen la disciplina del ballet clàssic. Seran Oihana Altube i Javier Vaquero amb “Rojo Pandereta” (Psicoballet), i Trafik amb ”I'm alive”, mentre que la malaguenya Alessandra García presentarà “Dona en cinta de córrer sobre fons negre”. Continuarà les seves actuacions Víctor Guerrero amb el cabaret “El Desplume!” i s'escenificarà el monòleg “Ejaculant diarrea”.

D'altra banda, s'ha obert la primera convocatòria pública de residències de creació i producció juntament amb el Grup d'Estudi Cascades, que n'ha assumit el comissariat, i ha seleccionat quatre propostes de les 250 rebudes. I a més tindrà continuïtat el Projecte Artístic Comunitari amb veïns i veïnes del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.

En el transcurs de l'acte es va comunicar l'inici de l'expedient per a la declaració de l'Antic Teatre com a equipament cultural, amb l'acord previ amb la propietat de l'immoble, cosa que permetrà garantir-ne la continuïtat.