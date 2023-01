Agamèmnon a la Sala Atrium / Foto pròpia

Tot escriptor, per molt autor que sigui d'obres de ficció, és tributari de la seva pròpia experiència personal i el grec Iannis Ritsos no va poder de cap manera sostreure's a una peripècia personal que va estar marcada per la fidel militància comunista que es va desenvolupar a la convulsa i asendereada vida de la Grècia del segle XX i que va tenir com a trets particularment traumàtics la dictadura feixista de Metaxas, la invasió alemanya del país durant la segona guerra mundial i posteriorment els anys de l'anomenada “dictadura dels coronels” en què va ser Ritsos perseguit i deportat.

D'entre la seva nombrosa producció literària Gerard Bidegain ha recuperat la seva “Agamèmnon” que Joan Casas ha traduït al català perquè ho interpretés Oriol Genís. L'autor va situar el guerrer a la tornada de la batalla de Troia quan es va produir el seu retrobament amb Clitemnestra i és llavors quan, en la tranquil·litat recuperada de la llar, reflexiona sobre la guerra i la vida en un soliloqui que Genís interpreta molt ajustadament, amb perfecta dicció i càlida i sensible expressivitat. L'acompanyen amb molt bon fer Cristina Martí i Zubel Arana com a Clitemnestra i Ifigènia, respectivament, aquesta darrera ressuscitada per Ritsos per rememorar la memòria del pare que l'havia manat sacrificar.

Cal dir que el text de Ritsos resulta bastant, per no dir gaire críptic, i que la seva inspiració en la llegenda original d'aquests personatges clàssics de la literatura grega és remota, cosa que no en minusvalora la qualitat, però sí que fa difícilment intel·ligible el missatge subjacent. Potser és que és un text dramàtic més adequat per ser llegit sense presses que per ser escoltat.

Com ja és habitual a la sala Atrium, el muntatge escènic és impecable i Rafa Haro ha resolt amb imaginació les limitacions de l'espai escènic, mentre que Alba Paituví ha sabut subratllar el text amb una inspirada il·luminació i Zubel Arana, ha contribuït a amanir-lo amb un ús adequat de l'espai sonor.

Tenint en compte que el text no arriba als seixanta minuts, la seva dificultat es fa més suportable i això gràcies a una interpretació molt cuidada ia una posada en escena que resulta de singular bellesa.