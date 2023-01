Cartell del concert de Madonna al Palau Sant Jordi de Barcelona - LIVE NATION

L'artista Madonna actuarà l'1 de novembre del 2023 al Palau Sant Jordi de Barcelona dins de la seva gira mundial 'The Celebration Tour' i és l'única data anunciada a Espanya, ha informat aquest dimarts la promotora Live Nation en un comunicat.

Les entrades per al concert, en què l'artista recorrerà quatre dècades de grans èxits, es posaran a la venda aquest divendres, amb una prevenda dijous a livenation.es i dimecres al club de fans.

La gira mundial visitarà 35 ciutats i començarà a Amèrica del Nord el 15 de juliol al Rogers Arena de Vancouver (Canadà), abans de viatjar a Europa, on recorrerà 11 ciutats a la tardor, amb parada a Barcelona.

'The Celebration Tour' recorre la travessia artística de Madonna al llarg de quatre dècades , on homenatja la ciutat de Nova York, lloc on va iniciar la seva carrera: “Estic emocionada per explorar tantes cançons com sigui possible amb l'esperança de donar als meus fans l?espectacle que han estat esperant", ha subratllat la cantant.

Madonna ha anunciat la seva gira mundial amb un vídeo que fa una picada d'ullet a la seva pel·lícula 'Truth or Dare', en què participen noms destacats com Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens , Meg Stalter, Eric Andre i Amy Schumer.

Bob The Drag Queen, també conegut com a Caldwell Tidicu, obrirà tots els concerts de la gira mundial de Madonna.