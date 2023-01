El museu presenta el "Crist entronitzat amb el símbol de sant Joan i sant Lluc" com a "relleus d'un timpà" construït cap a 1200 a l'Església de Sant Llorenç de Carboeiro (Pontevedra). Estan exposades a la sala 12.

El centre explica que les estàtues estaven en col·lecció de Fernando i Erika Birk a Barcelona abans del 1980, on figura també la còpia de la peça dels evangelistes sant Mateu i sant Marc, l'única que encara es conserva al seu emplaçament original.





Estàtues romàniques del pòrtic del monestir de Carboeiro en una imatge del Museu Marés



La Xunta de Galícia ha remès dues cartes al Museu Marès de Barcelona ia l'Ajuntament de la Ciutat Comtal per sol·licitar informació sobre com van arribar a aquesta institució dues peces procedents de l'església de Sant Lourenç de Carboeiro, a Silleda (Pontevedra), que, segons apunta la investigació d'un expert, van ser "espoliades" d'aquest temple.



Així ho han confirmat a Europa Press fonts de la Conselleria de Cultura, que també es manté en contacte amb l'historiador que ha fet pública aquesta qüestió per conèixer-la en profunditat i avaluar les "possibilitats jurídiques i iniciatives polítiques que corresponguin".



Les indagacions van tenir com a origen un article de l'historiador de l'art Francisco Prado Vilar a 'La Voz de Galicia', en què argumentava que hi ha cartes de l'Arxiu de Galícia i l'Arxiu General de l'Administració que "proven la sostracció il·legal de dos relleus procedents del timpà de la portada de l'església de Silleda" , peces que "actualment es troben al Museu Marès de Barcelona", apuntava.



Fonts de l'Icub han explicat que des del Museu Marès "sempre s'ha tingut constància de l'emplaçament original de les peces" a Carboeiro, però "fins ara no s'havia tingut indicis que l'origen de les peces fos il·legítim". De fet, a la web del museu s'explica obertament que vénen del monestir pontevedrés.



VERSIÓ DEL MUSEU

El director del Museu Marès, Salvador Garcia Arnillas, ha informat que, efectivament, la institució ha rebut dimarts a la tarda una carta del conseller de Cultura, Román Rodríguez, en què demana informació per aclarir l'origen dels dos relleus per determinar-ne el "possible origen il·legítim". Arnillas ha remarcat que la Xunta demana informació per aclarir l'origen de les peces i estudiar les opcions que s'obren, però que no és un requeriment.



En declaracions als mitjans, el director ha explicat que el museu està estudiant tota la informació disponible de la documentació sobre les dues escultures, que va comprar el 1980 a la col·leccionista Ericka Birk.



Les peces en qüestió són un crist entronitzat i un relleu medieval amb símbols dels evangelistes Sant Joan i Sant Lluc, que pertanyen a un timpà eclesiàstic datat cap a l'any 1200 i estan elaborats amb granit.



El director del museu ha assenyalat que la institució està redactant un informe tècnic amb tota la informació possible, que preveu tenir "d'aquí uns dies", i que després serà l'Ajuntament de Barcelona qui prengui la decisió en funció del que determini l'estudi.