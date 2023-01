Foto: Europa Press

L'exposició Mauthausen: memòries compartides , que s'inaugurarà aquest dimecres al Centre Sefarad-Israel, recorre, a través de testimonis, fotografies i objectes, el nexe d'unió entre els prop de 50.000 jueus i els 7.200 republicans espanyols que van ser internats al camp de concentració de Mauthausen, durant la Segona Guerra Mundial.

La mostra, que es podrà visitar des d'aquest dimecres 18 de gener fins al 17 de juny, i que ha estat organitzada pel Centre Sefarad-Israel i per la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica, es divideix en cinc sales on els visitants podran descobrir històries personals, documentades amb material audiovisual.

"Quan es produeix l'alliberament, els espanyols juren que quan surtin donaran a conèixer les atrocitats que hi van patir, que tothom sàpiga què hi va passar", ha explicat a Europa Press l'historiador i comissari de l'exposició, Josep Calvet. Tot i que precisa que "alguns no van poder" perquè no van voler parlar mai més d'allò pel que van passar.

Entre les històries que recull l'exposició, destaca la de les sis espanyoles que van arribar al camp de Mauthausen el maig del 1945 en un comboi format per 1.981 dones. Van ser traslladades des del camp de Ravensbrück i les més febles i els nens van ser assassinats en arribar al camp. Una de les espanyoles era Alfonsina Bueno, que es va trobar amb el seu marit, Josep Ester, a Mauthausen. Tots dos van sobreviure i van retornar a França després de l'alliberament.

També destaca la història de Siegfried Meir, un nen jueu de 8 anys que, després de perdre els seus pares al camp de concentració d'Auschwitz, el 1945 va ser traslladat a Mauthausen on va ser acollit en una barraca de presoners espanyols i cuidat pel futbolista Saturnino Navazo, i que posteriorment, després de l'alliberament del camp, va adoptar legalment el petit.

El director del Centre Sefarad-Israel, Jaime Moreno Bau, ha indicat que aquesta és una de les històries més "emblemàtiques" de la mostra i una de les que reflecteix millor l'objectiu de la mateixa: "Atreure l'atenció a Espanya del que va passar a l'Holocaust unint els dos mons, el món jueu i europeu i el món espanyol republicà".

Si bé molts jueus i republicans espanyols no van sobreviure. En concret, dels 7.249 deportats a Mauthausen, 4.747 van morir al camp de concentració. En total, van ser deportades 167.522 persones, 82.075 de les quals no van aconseguir sortir amb vida.

Així mateix, la mostra repassa la història d'alguns personatges que van jugar un paper important com el fotògraf Francesc Boix, que juntament amb dos fotògrafs més, s'encarregava de fer les fotografies dels presos i que va amagar uns negatius que, posteriorment, van ser fonamentals en els judicis de Nuremberg en què es va jutjar els dirigents nazis; l'espanyol Juan de Diego, que va elaborar les primeres llistes d'espanyols deportats a Mauthausen, després de l'alliberament; així com la història d'alguns brigadistes que van anar a lluitar a Espanya i després van ser deportats.

A més de les històries, també s'hi mostren objectes com la xapa amb el número de presoner, els coberts i les ulleres d'Eliseu Villalba, i més d'un centenar de les fitxes dels jueus deportats a aquest camp de concentració.

Per Calvet, que fa sis mesos que prepara aquesta exposició, és "important que es conegui" el que hi va passar. "No és que no es perdi la memòria, sinó que es conegui, que la gent conegui aquest episodi de la història que va afectar en un número molt superior els jueus però que també hi va haver compatriotes que van patir la deportació", ha subratllat.