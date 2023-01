Cartell del Festival Brogit

El Festival Brogit suma dos nous artistes a una programació que ofereix concerts a diferents municipis del Gironès durant aquest primer trimestre de 2023. Marina Rossell, una de les grans veus de la música catalana, i Guillem Roma, que està a punt d’estrenar el seu nou disc, s’afegeixen al cartell del festival solidari impulsat per la Fundació Els Joncs i La Tornada.

El dissabte 11 de març, Marina Rossell actuarà a l’Espai la Pineda de Sant Gregori presentant el seu darrer àlbum, ‘300 crits’. En aquest nou treball, Rossell segueix la seva ruta natural, avançant en la recerca de cançons de resistència, i en aquest cas, en les cançons que crea França després de l’ocupació. I es troba amb “Sous le ciel de Paris” (Sota el cel de París); “Avec le temps” (El temps se’n va), de Léo Ferrer; “J’attendrai” (Jo t’esperaré); “Je ne regrette rien” (No me’n penedeixo de res), d’Edith Piaf, etc. Però tampoc abandona la seva part més personal i creativa amb temes quasi confessionals com “Guardo el dubte” o “Morir d’un llamp”.

Una setmana més tard, el 18 de març, serà Guillem Roma qui actuarà al festival i ho farà presentant nou disc amb tota la banda a l’Auditori de la Mercè de Girona. El nou treball de Roma arriba amb força, amb energia renovada i amb cançons que ens faran ballar i trobar-nos amb la bellesa de les coses que ens envolten. El concert al Brogit serà tot just la quarta oportunitat d’escoltar aquestes cançons en directe, després de les presentacions a Vic, Madrid i Manresa, i serà, per tant, la primera vegada que sonaran a les Comarques Gironines.

UN FESTIVAL SOLIDARI QUE JA CAMINA

El Festival Brogit és un projecte de caràcter solidari creat per la Fundació Els Joncs i La Tornada i que enguany viu la primera edició. Neix com una iniciativa per recaptar fons per als diferents projectes socials de la Fundació, com la creació d’habitatges amb estructura adaptada, i, alhora, per sensibilitzar sobre la discapacitat intel·lectual en totes les seves vessants.

Aquests dos concerts es sumen a una programació que ja ha començat a caminar amb el concert inaugural de Joan Rovira, abans d’acabar l‘any, i el concert de Miquel Gil a l’Ateneu de Celrà. Al llarg del primer trimestre de 2023 també viurà els concerts de Manu Guix a Bescanó, Paula Grande a Bordils, Lluís Gavaldà i Joan-Pau Chaves a Medinyà i Les Anxovetes a la seu de la Fundació Els Joncs, a Sarrià de Ter.

Les entrades per a tots els concerts, inclosos els de Marina Rossell i Guillem Roma, ja es poden comprar a través de la àgina tickets.latornada.cat i tenen un preu d’entre 5 i 15 euros.