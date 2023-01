Foto: BBF

Aquest any no se celebrarà el Barcelona Beach Festival . L'empresa organitzadora, Live Nation, va explicar la tarda del 18 de gener passat que la cita es cancel·la perquè l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, la localitat on es fa, no concedeix la llicència.

La cancel·lació és una sorpresa relativa, ja que l' edició de l'any passat es va celebrar in extremis , quan fins a última hora el govern municipal va donar el vistiplau a la celebració. En un comunicat, asseguren que no han pogut trobar una altra ubicació amb unes condicions idònies per celebrar-ho, de manera que prefereixen "treballar per seleccionar un nou espai per al 2024".

Els organitzadors asseguren que sempre han complert les mesures exigides per part dels organitzadors i presumeixen d'haver fet que fins i tot Sant Adrià hagin vingut artistes de talla mundial com David Guetta, Marshmello i Avicii, entre d'altres.