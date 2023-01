@Escola de Dansa Carme Trèmols

Carme Trèmols Poch ha mort aquest divendres 20 de gener als 80 anys, segons ha publicat el diari Emporda.info. El funeral tindrà lloc aquest dissabte a les 10 del matí a l'església parroqual de Sant Pere, a Figueres.

La ballarina va trencar barreres i es va convertir en una llegenda del ball a l'Alt Empordà , tant com a ballarina com a professora. En una entrevista realitzada l'any 2000 al Setmanari Emporda, va dir: "Volia ser ballarina als anys 60 a Figueres i no s'entenia gaire". Pocs hi van confiar, però la Carme va tenir el millor aliat possible, el seu pare, que la va animar a lluitar per la seva passió.

Començo a ballar professionalment amb l'Esbart de Figueres, i va arribar a actuar al Palau de la Música de Barcelona ia Madrid.

Trèmols va aconseguir mantenir-se al món de la dansa com a professional durant gairebé quatre dècades. A la seva escola de dansa de Figueres va transmetre la seva passió als alumnes. "Per la meva escola ha passat mig Figueres i ara fins i tot tinc filles d'alumnes", va explicar a l'esmentada entrevista.