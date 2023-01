Millor Pel·lícula per 'Alcarràs' al lliurament dels XV Premis Gaudí de cinema a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya / @EP

Les pel·lícules 'Alcarràs', de Carla Simón, i 'Un any, una nit', d'Isaki Lacuesta, amb cinc, i 'Pacifiction', amb tres, han estat els grans triomfadors dels XV Premis Gaudí que s'han lliurat en una gala al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i en què ha estat molt present la figura del cineasta Agustí Villaronga, mort aquest diumenge.

'Alcarràs' ha guanyat el guardó a Mejor película, a més de direcció, guió original, direcció de producció i especial del públic; 'Pacifiction' s'ha endut el de Millor pel·lícula en llengua no catalana i els de direcció artística i fotografia, i 'Un año, una noche' ha aconseguit cinc premis, Millor guió adaptat, música original, muntatge, so i efectes visuals.

També 'Suro' ha estat una altra de les triomfadores de la gala amb tres guardons, les de Millor direcció novell i les de millor actor per a Pol López i actriu protagonista per a Vicky Luengo.

La nòmina de guardons per a intèrprets ha estat per a Ángela Cervantes com a actriu secundària pel seu paper a 'La maternal', pel·lícula que també ha sumat el d'interpretació revelació per a Carla Quilez, i Alex Brendemühl ha aconseguit el d'actor secundari per 'Historias para no comptar'.

'Les línies tortes de Déu', d'Oriol Paulo, s'han endut els Gaudí a millor vestuari i maquillatge i perruqueria; 'El sostre groc', d'Isabel Coixet, el de millor documental; 'Cinco lobitos', d'Alauda Ruiz de Azúa, el de pel·lícula europea, i 'Tadeo Jones 3. La tabla maragda', el de film d'animació.

HOMENATGE A VILLARONGA

La gala dels Premis Gaudí, presentada per Llum Barrera, ha estat impregnada d'homenatge al cineasta Agustí Villaronga, mort aquest diumenge, que ha estat present als discursos de la presentadora a l'inici, de la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell i del Gaudí d'Honor, el crític cinematogràfic Jaume Figueras.

Durant l''in memoriam', un dels moments que ha aconseguit més ovació ha estat l'aparició de la fotografia del director mallorquí, en un vídeo que també ha recordat altres persones relacionades amb el món del cinema que han mort l'últim any .

En recollir de mans de la presentadora Ana García-Siñeriz el premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter, el cronista cinematogràfic Jaume Figueras s'ha reivindicat com un “aficionat que ha estat precoç gràcies a uns pares amants del cinema”.

COLELL DEMANA PRESSUPOSTOS

La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, ha demanat durant el discurs que s'aprovin els Pressupostos de la Generalitat per al 2023: "Són necessaris per a tot".

Colell ha avisat que incrementar els recursos per a sectors com la cultura, l'educació i la sanitat no serà possible sense uns comptes, que considera que també permetran "retenir la fugida de talent".

Davant d'un auditori on hi havia el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha assegurat: "No pot ser que per una autopista no ens posem d'acord", en referència a la carretera B- 40, un dels projectes que el PSC demana desbloquejar per recolzar els comptes.

A la cerimònia de lliurament, a més d'Aragonès i Iceta, hi han assistit la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; les conselleres Natàlia Garriga, Laura Vilagrà i Meritxell Serret; el president delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Joan Carles Garcia i Cañizares; la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay; i el tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí.