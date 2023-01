L'escriptor Arturo San Agustín ha publicat la novel·la 'La pamela roja de Sophia' (editada per Catedral), en què homenatja l'actriu Sophia Loren pel seu cinema i també per la seva personalitat i per la seva vida, plena d'èxits però també de obstacles.

"És molt intel·ligent, va saber el que és la gana, va patir un pare poc digne d'ella i es va mantenir al marge de les vel·leïtats cinematogràfiques" que acaben amb molts artistes, ha explicat a Europa Press .

L'autor també considera que "sempre ha sabut ser al seu lloc, ferm", i destaca els problemes que va tenir amb el Vaticà per la seva relació amb el cineasta Carlo Ponti: va ser acusat de bígam quan el divorci no existia a Itàlia, i per això 'L'Osservatore Romano' els va reprendre constantment.

A més, creu que "ningú ha expressat millor al cinema l'horror de la guerra i de la violació fememina com ella" a la pel·lícula 'La ciociara' (Vittorio De Sica, 1957), que a Espanya es va estrenar com a 'Dos mujeres' .

REALITAT I FICCIÓ



El text recrea "l'univers de Sophia Loren, la seva circumstància personal i el seu temps, respectant-ne la realitat relativa": per això, les referències a la vida ia les pel·lícules de l'actriu són reals, mentre que l'ambient que l'envolta és novel·lat, encara que es basa en la realitat.

"Tots els personatges excepte ella són ficticis, però cadascú està fet de moltes persones que he conegut" a Roma, com a artistes, cardenals, dissenyadors de moda, galeristes, artistes i gent de cinema.

Barrejant així realitat i ficció, l'escriptor ha justificat el llibre: “Vull agrair públicament la seva existència, perquè ella, com Marcello Mastroianni, m'ha fet molt feliç a través de les seves pel·lícules”.

"RES ÉS CASUAL"



L'origen del llibre demostra que "res no és casual", segons l'escriptor: està en una conversa amb el seu amic i nebot de l'actor, el periodista Bruno Mastroianni, a qui va comentar la possibilitat d'escriure una novel·la sobre el seu oncle.

Bruno li va suggerir també a Sophia Loren, i això va recordar a l'autor com va ser d'important en la seva adolescència, perquè a l'escola el van reprendre dues vegades a causa d'ella: primer, un professor el va sorprendre amb una foto de l'actriu i se la va trencar , de manera que el nen Sant Agustí li va donar un cop de puny.

Això va provocar un canvi de col·legi, on un sacerdot el va tornar a descobrir a classe amb una altra imatge de la Loren i el va castigar una hora davant de la pissarra mirant la foto.

El cinema italià va ser important per a Sant Agustí en la seva joventut, i així es reflecteix a la novel·la, on també es veu el seu coneixement de Roma: visita des de fa molts anys la capital, que es va convertir a la seva ciutat favorita quan la va conèixer profundament al costat de un cardenal influent a la seva època; des de llavors viatja diverses vegades a l'any.