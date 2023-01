La 18a edició del Festival de Novel·la Negra BCNegra, que se celebrarà a Barcelona del 6 al 12 de febrer de 2023, comptarà amb més de 125 participants, entre ells 109 autors i al voltant de 80 activitats com obres de teatre, taules rodones i projeccions.

Ho ha explicat aquest dimarts en roda de premsa el comissari del festival, l'escriptor Carlos Zanón, acompanyat del tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, i ha afegit que el festival tindrà com a escenaris principals el teatre El Molino i el Aribau Multicines.

A diferència d'altres edicions, aquesta vegada el guanyador del Premi Pepe Carvalho 2023 serà anunciat durant la inauguració del festival i el lliurarà la guanyadora del guardó el 2019, Claudia Piñeiro, el dia 9 de febrer al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona .

Zanón ha explicat que la temàtica d'aquesta edició del festival estarà articulada "des de la doble vida dins de la novel·la negra: dels espies, els delinqüents, els veïns i també les malalties mentals".

El festival recuperarà, com és habitual a les seves edicions, un llibre, un autor i un personatge que són, respectivament, Dr Jekyll & Mr Hyde, de Robert Louis Stevenson; l'escriptor italià Leonardo Sciascia; i el gat detectiu John Blacksad, protagonista de la sèrie de còmics Blacksad.

AUTORS



Una de les voluntats del festival és, en paraules del comissari, portar "autors nous que no hem vist mai" a més d'escriptors veterans, i per això la programació comptarà amb noms com el de l'escriptor israelià Dror Mishani, la periodista nord-americana Laura Lippman o Ray Loriga.

A més d'autors estrangers, el festival comptarà amb múltiples autors nacionals com Maria Sardans i Montse Sanjuan, que narren, a les seves obres, la vida de rics que necessiten tenir altres vides; o Teresa Cardona, Jon Bilbao i Diego Ameixeira, que aprofundeixen els secrets com a possible origen d'una doble vida.

MÚSICA, TEATRE I CINEMA

"La nostra vocació és trencar fronteres, no convertir-se en un gueto d'un gènere i captar nous públics", ha dit Zanón, i ha explicat que aquesta edició comptarà amb un concert del cantant Albert Pla al teatre El Molino, així com una exposició sobre la figura del detectiu a la Biblioteca Jaume Fuster.

També hi haurà tres espectacles teatrals: Judici teatral: I el culpable és..., en què actuaran professionals de la justícia; la performance dels agents de la divisió de la Policia Científica dels Mossos d'Esquadra, Mossos: Investigació criminal; i el monòleg d'Ada Castells La més bella del món, creat especialment per a aquesta edició.

A més, al llarg del festival es projectaran dues pel·lícules a Aribau Multicines, tres més a la Filmoteca de Catalunya i, per segon any, la plataforma de cinema en línia Filmin col·laborarà amb BCNegra creant dues categories dedicades al gènere negre ia la idea de la duplicitat.