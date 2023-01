Anna d'Armes @ep

Aquest dilluns, l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood ha anunciat els nominats a la 95a edició dels Premis Óscar . Els encarregats de donar la notícia han estat l'actor i el productor Riz Ahmed i l'actriu Allison Williams. Hi haurà. Serà el proper 12 de març quan coneguem els guanyadors en una cerimònia presentada pel còmic Jimmy Kimmel al teatre Dolby de Los Angeles.



L'actriu Ana d'Armas ha estat una de les nominades en la categoria de Millor Actriu per la seva interpretació a 'Blonde' - paper pel qual ja va estar nominada als Globus d'Or- on va representar la mateixa Marilyn Monroe. A més, comparteix candidatura amb actrius com Cate Blanchett, que opta al premi per 'Tár', o Michelle Yeoh, nominada per 'Tot alhora a tot arreu'.



Aquesta última pel·lícula, dirigida per Dan Kwan i Daniel Scheinert, parteix com a favorita amb onze nominacions. 'Sense novetat al front' i 'Ànimes en pena a 'Inisherin' el segueixen amb nou nominacions respectivament, mentre que 'Elvis' posseeix vuit nominacions i 'Los Fabelman', sis.



Mentrestant, 'Avatar 2' ha deixat molt a desitjar ja que tan sols ha comptat amb quatre nominacions, a diferència de la nou que va obtenir la primera part. D'altra banda, 'La Ballena' i 'Babylon' tampoc no han estat les protagonistes, ja que s'han quedat amb tres nominacions cadascuna, encara que la primera, Brendan Fraser, lluita per l'estatueta a millor actor amb noms com Austin Butler per 'Elvis' i Colin Farrell per 'Ànimes en pena a Inisherin'.



Una edició que s'espera amb molts nervis després de la gala de l'any passat, que va deixar com una anècdota inoblidable la bufetada de Will Smith al presentador Chris Rock que tant va fer parlar.