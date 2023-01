Foto: Europa Press

L'autor barceloní Agustín Sánchez, amb la novel·la 'Sé tortuga', i el murcià Luis Leante, amb la novel·la Territori desconegut , han guanyat aquest dijous la XXXI edició del Premi Edebé de Literatura Infantil i Juvenil, respectivament, per unanimitat del jurat.

'Sé tortuga' és la història d'un gall, famós cantant líric caigut en desgràcia, que es veu obligat a ensenyar a cantar un grup de tortugues centenàries, i el seu autor ha recollit el guardó de mans del membre del jurat Antonio Iturbe, que ha destacat que la novel·la apel·la "al nen que tots els adults porten a dins".

'Territori desconegut' és una reflexió sobre la humiliació pública i el dolor i el col·lapse mental que pateixen les víctimes i en aquesta ocasió la membre del jurat Rosa Navarro li ha entregat el guardó a Leante, destacant que la seva novel·la és "una lliçó de vida per a tots".

SÉ TORTUGA , UNA FAULA DEL "AMOR SENSE CONDICIONS"



En roda de premsa després de recollir el premi, Sánchez (Barcelona, 1971) ha explicat que 'Sé tortuga' és una faula sobre l'amistat i les segones oportunitats que parteix de la història de professor "en conflicte amb el món i amb ell mateix al que li passarà la paradoxa que acabar aprenent de les alumnes”.

Per ell, la seva és una novel·la alegre i optimista que convida a gaudir de la vida i que aprofundeix en l'amor incondicional, “l'amor sense condicions, que és una bomba de les bones, de construcció massiva”.

TERRITORI DESCONEGUT , SOBRE EL MÉS ENLLÀ DE LA IRA



Per la seva banda, Leante ha afirmat que la seva novel·la reflexiona sobre la covardia, la ignorància i la importància que la societat i els joves donen al físic ia la popularitat, així com sobre el perill de quan “es passa de la ira al territori desconegut, on no es distingeix el bé del mal i un és capaç de fer qualsevol cosa”.

Per escriure-la s'ha basat en casos propers a ell intentant reflectir el món dels nens i dels adolescents, "que no és una bombolla separada del dels adults", i fent-ho amb claredat, un exercici que segons ell és molt complex de l'escriptura.

30.000 EUROS PER A LA JUVENIL I 25.000 PER A LA INFANTIL



El Premi Edebé compta amb una dotació econòmica total de 55.000 euros (30.000 per a l'obra juvenil i 25.000 per a la infantil), i les obres guanyadores sortiran publicades al març en paper i en ebook en castellà, català, gallec i èuscar així com en braille .

A la XXXI edició s'han presentat 289 manuscrits originals procedents d'Espanya i d'altres països del món, especialment de Llatinoamèrica: d'aquests, 171 s'han presentat a la modalitat infantil i 118 a la modalitat juvenil, i 243 estaven escrites en castellà, 37 en català, 6 en gallec i 3 en èuscar.