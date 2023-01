Joan Pera és el protagonista de Junior

De Joan Pera es pot dir que és tot un còmic en el millor sentit d'aquesta expressió. Actor d'innombrables recursos, amb una veu prodigiosa que li ha permès guanyar-se la vida molt dignament fent doblatge de grans figures del cel·luloide, ha incursionat com a intèrpret al cinema i la televisió, però diríem que és al teatre on les seves qualitats histriòniques adquireixen la millor expressió gràcies a la seva capacitat per establir una complicitat ràpida i efectiva amb el públic. No és, per tant, estrany, que qualsevol text dramàtic que caigui a les mans es converteixi en una mera eina per a l'òptim lluïment personal.

Tal passa amb la seva última estrena al Teatre Condal on protagonitza un sainet titulat “Junior”. Tenint en compte que la versatilitat de Pera és gairebé infinita i que n'ha donat bona prova en altres obres anteriors, com va ser el cas d'aquella extraordinària comèdia que va ser ”La doble vida de John”, en què brodava el desdoblament de personalitat que exigia el seu personatge, els autors del text han insistit en aquesta faceta fent que en aquest cas encarni un mateix individu en dues etapes diferents de la seva evolució cronològica. Per fer-ho s'utilitza el vell i conegut ardit del pacte de rejoveniment que, en aquest cas, no s'estableix amb el diable, sinó amb la mateixa mort, que transigeix en emportar-se el vell de 80 anys, expresident d'un país imaginari, perquè retrocedeixi fins a la joventut per un període pactat (convertint-se en el seu propi gendre!) i comprovi així quina és la millor etapa vital.

El sainet, que firmen Joan i Claramunt -el primer, a més, en funcions de director- és un text lleuger ple d'embulls que obliguen els intèrprets a exagerar el seu exercici interpretatiu amb gestos desmesurats, exercicis gimnàstics, cops, caigudes intempestives i fins i tot la simulació d'un part (escoltem que una espectadora comentava a la sortida que ella mai no havia cridat tant en donar a llum com ho fa Paula Vives) Vol dir això que els autors han fiat més en les habilitats d'aquesta gestualitat actoral que en els gags i ressorts humorístics continguts en el text pròpiament dit.

Però com que el públic al que anirà al Condal és veurà Pera, gaudirà sens dubte amb aquesta nova actuació del notable actor que acompanyen en escena Fina Rius, Oriol Casals, Francesc Cuéllar, Marta Codina i Clara Giralt, així com la ja esmentada Vives.