Oques Grasses , un grup format a Osona, penjarà el no hi ha bitllets al concert d'aquest dissabte 28 de gener al Palau Sant Jordi de Barcelona . No és habitual que artistes catalans aconsegueixin vendre les més de 17.000 localitats del recinte (ho va aconseguir Joan Manuel Serrat no fa gaire), però el concert, anomenat La gent que estimo , ho ha aconseguit (de fet es van esgotar el maig del 2022).

De fet, l'actuació serveix per concloure el desè aniversari del grup, fundat el 2010 i que al llarg de la seva trajectòria ha aconseguit premis com a millor disc de pop-rock (2017) i millor artista (2019), tots dos concedits per la revista especialitzada Enderrock .